Antonio David ataca con fuerza a Jorge Javier tras sus duras palabras hacia Marta Riesco: “Deja de vejar y humillar a las mujeres”

La supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco se ha convertido en el tema más polémico de la prensa del corazón desde que el pasado viernes la periodista y colaboradora sacase a la luz esta noticia en ‘Ya son las ocho’, asegurando que esta se había puesto en contacto con ella para hacerle una proposición laboral, quizá con el fin de que una conocida publicación pudiese fotografiarlas juntas, coincidiendo con que Riesco atravesaba su peor situación con Antonio David.

Marta Riesco cuenta en 'Ya son las ocho' que ha recibido una llamada de Rocío Carrasco FOTO: La Razón Mediaset

La propia Rocío Carrasco ha estado este martes en directo en ‘Sálvame’ para contar su versión, y de paso para arremeter contra la actual pareja del padre de sus dos hijos, a la que ha tachado de mentirosa. Una situación que de nuevo vuelve a dividir a España en cuanto a pensamiento.

Antonio David también ha querido manifestarse sobre este asunto, todo ello tras las duras palabras de Jorge Javier Vázquez hacia Marta Riesco, tachándola de “tonta”, “cenutria” y un sin fin de adjetivos que no han sentado nada bien a la protagonista: “Os sentís con el derecho de humillar a una trabajadora de la empresa y disparáis a la persona vulnerable. Intentáis desprestigiarla y ridiculizarla pidiendo su despido”, ha comenzado diciendo a través de un directo en su canal de Youtube.“Jorge, has pedido el despido de una compañera de la cadena, ¿quién te piensas que eres? Estás intentando desacreditarla... Eres tan radical que cuestionas la defensa de algunos compañeros sobre Marta y su versión. Quieres poner a todo el mundo en contra de ella. Deja de amenazar, deja de vejar, humillar y ridiculizar a las mujeres. Deja esas actitudes que tienes como presentador acosando a las personas que están por debajo de ti”, ha asegurado de forma tajante.

Además, el ex guardia civil ha querido responder a todos aquellos que le acusan a él de ser el responsable de los comportamientos públicos de las personas que están a su lado: “Tengo que decirte que estoy harto de que me señaléis... ¿alguien puede pensar que mi hija, Rocío Flores, no tiene criterio propio? O Marta, por ejemplo. ¿Qué le estáis haciendo ver a las mujeres que os ven? ¿Cuál es el mensaje? Lo vuestro es la mentira y la manipulación en la televisión”, ha concluido sobre este asunto.