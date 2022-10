La mayor decepción de Anabel Pantoja tras ‘Supervivientes’

Contra todo pronóstico, Anabel Pantoja ha sido la última en sentarse en el sillón del ‘Deluxe’. La sobrina de la tonadillera regresaba al plató que fue su casa para conceder una de sus entrevistas más esperadas después de su paso por ‘Supervivientes’ y hablar largo y tendido sobre su situación sentimental actual. La influencer daba el ‘´si quiero’ hace apenas un año con Omar Sánchez pero tan solo unos meses después rompía con el canario. La joven puso rumbo a Honduras en medio del revuelo mediático que generó su separación y allí volvió a encontrar el amor con Yulen Pereira, algo que no sentó nada bien a su ex.

Tras regresar del concurso, Anabel Pantoja no se ha separado del esgrimista y Omar Sánchez ha protagonizado algún que otra entrevista sobre la prima de Kiko Rivera. Por fin, después de unos meses de silencio, la sobrina de la tonadillera daba un paso al frente y se pronunciaba sobre el canario y todo lo que había dicho éste sobre ella durante todo este tiempo. “Yo cuando me voy dejo aquí al ‘Negro’ y cuando vengo encuentro al ‘terror de las nenas’, rodeado de chicas”, decía tajante la influencer, asegurando que no reconocía en estos momentos al que fue su marido por su forma de actuar.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: gtres GTRES

“Yo soy la primera que estoy sorprendida con su comportamiento, pero entiendo que yo también estoy cambiada. Hay cosas que no se deben de pasar y códigos que no se deben romper. Aunque mi matrimonio no fuera el ideal, mi relación fueron cuatro años geniales. Me ha dolido mucho el comentario de que él no quería casarse. Dos personas no se casan si uno no quiere. Yo no le estafé. Yo quería luchar y sacar aquello adelante. Al final se me ha puesto como que yo le manejaba y lo único que quería era protegerle de este mundo en el cual al final se ha metido él solo”, aseguró rotundamente.

¡”«Mentiría si te dijera que me gustó que viniera al ‘Deluxe’. Me comentó que tenía mucha presión, también que le insultaba la gente por las redes y demás. Ha dicho cosas que yo me habría guardado porque forman parte de nuestra intimidad”, reveló a sus compañeros de televisión sobre la entrevista que concedió el canario sobre ella. Además, aclaró que en ningún momento dijeron que se esperarían cuando puso rumbo a Honduras. “Él tampoco me dice que me va a esperar. La reflexión fue que ojalá cuando estuviera allí me diera cuenta que le echaba de menos”, zanjó. Aún así, le guarda muchísimo cariño al que fue su pareja durante cuatro años y, a pesar de todo, siempre va a estar si le necesita: “A mí me va a tener siempre”.