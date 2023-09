Amara Caruncho: "A los diseñadores emergentes se nos pide ser más sostenibles que a los consolidados"

Coconutscankill, la marca de la diseñadora gallega Amara Caruncho Ledo, se alzó el pasado fin de semana con el premio Allianz EGO Confidence in Fashion en la quinta edición del certamen, celebrado durante la 78ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Se trata de un galardón que pretende reconocer el talento y potenciar la visión empresarial de una de las 15 marcas emergentes que se postulan.

Gracias a este reconocimiento, la firma recibirá una dotación económica de 6.000 euros con la que hará realidad una nueva colección, con la que cerrará su paso por la pasarela Allianz EGO en la próxima edición de febrero de 2024. Además, contará con el asesoramiento empresarial de UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología, para impulsar su marca y proyecto de negocio.

LA RAZÓN habla con Amara Caruncho sobre la gran oportunidad que se le ha puesto por delante a la hora de afianzar su marca.

¿Se esperaba este premio?

Con estas cosas de premios es mejor no esperar nada por si acaso, así que yo suelo pensar que no me lo van a dar. Así, luego la ilusión es mayor. Prefiero llevarme una alegría que una decepción.

¿Qué supone para su marca ganar este premio?

Significa mucho porque desfilaremos en la siguiente edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y nos van a dar una dotación económica para poder llevar a cabo el desfile. Además, contaremos con asesoramiento a nivel estructural para que la empresa salga adelante. Esto es lo que más falta hace cuando la empresa está empezando: que nos guíen y nos enseñen a poder vivir de nuestras marcas. Yo estudié Moda y manejo bien la parte creativa, pero hay que cultivar la otra parte también.

¿Cuál es su siguiente paso a partir de este momento?

Lo primero es ponerse a crear la nueva colección, y también empiezan enseguida las clases de Emprendimiento, o sea que estaré entre estas dos cosas. Además, mi idea es empezar a vender fuera porque el mío es un producto que se acepta mejor fuera porque es muy alternativo y, aunque es juvenil, el público joven no tiene el presupuesto para poder adquirir este tipo de prendas. Me apetece mucho tener una tienda física porque poder probarse la ropa y verla en persona es muy necesario.

¿Siempre tuvo claro que lo suyo era la moda?

Sí, desde muy pequeñita. Siempre me ha gustado el arte y creo que la moda aúna muchas disciplinas artísticas, desde la fotografía y el vídeo hasta la música o el periodismo. Diseño gráfico y copywriting también… Es necesario todo esto para hacer destacar un producto y eso fue lo que me llamó la atención, además de que soy fan de varios diseñadores desde muy joven. De hecho, el nombre de mi marca estaba pensado desde que tenía 12 años.

¿Ha sentido el apoyo de grandes diseñadores?

Entre compañeros más pequeños sí existe mucha comunicación y apoyo, pero nombres más afianzados, obviamente, seguramente ni se hayan enterado de que he ganado este premio. Aun así, yo creo que sí se apoya mucho a los diseñadores emergentes desde firmas más afianzadas. Cuando estuve de prácticas me sentí muy arropada por la directora creativa de la firma, y tengo compañeros con la misma sensación e incluso les han ofrecido un contrato al terminar las prácticas con marcas grandes.

No es una industria fácil. ¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

Bueno, es verdad que tuvimos que parar, como todo el mundo, un tiempo por la pandemia de coronavirus. En ese momento me fui a trabajar a otra empresa más grande y también aprendí mucho allí, es algo que considero que me ha ayudado también. Yo estoy decidida a seguir, pero apoyo este proyecto con otro que es la docencia. Ahora soy profesora de Diseño de Moda y también es un trabajo que disfruto mucho, es muy bonito escuchar a tus alumnos y lo que piensan. Me parece fascinante, llevo solo dos semanas y estoy fascinada.

¿Cómo es su proceso creativo?

Depende del momento, normalmente es por la observación, porque hay un tema que me interesa más. Normalmente empiezo a buscar tejidos, formas o colores y los aúno con un concepto que me está interesando, pero a veces es al revés. Sí que trabajo mucho mezclando materiales según voy encontrando cosas. Soy muy manual en eso, más que dibujar.

¿Qué tiene que tener sí o sí un buen diseñador?

Cultura. Tienes que ser rompedor o una persona muy curiosa que te interese el mundo en el que vives. La moda no es algo puramente estético, es algo para lo que se necesita bastante responsabilidad y paciencia. Hay que ser muy constante, muy trabajador, porque la mayoría de las veces lo tienes que hacer tú todo.

¿Qué les diría a los que ven la moda como algo frívolo y baladí?

Que no son conscientes de la cantidad de trabajo que hay detrás de cada proceso, que es mucho. La gente que trabaja en esta industria es muy inteligente y muy trabajadora, y para nada es algo superficial. Pero bueno, ahí no creo que hagan caso. Incluso en el fast fashion se trabaja muy duro y hay muchos profesionales detrás de una prenda de ropa.

¿A qué retos se enfrentan los nuevos diseñadores?

Yo creo que la sostenibilidad, pero es algo que se nos pide mucho a los diseñadores emergentes, pero a las marcas más consolidadas, no tanto. Hay que tener en cuenta que hay muchos procesos de sostenibilidad que son muy costosos. Cada marca intenta ser sostenible desde sus posibilidades. Siempre va a ser mucho más sostenible no tener una producción con exceso, sino bajo pedido. Al final ya no estás generando basura, sino que estás generando algo que sabes que alguien va a comprar y se lo va a poner. Al final, es un proceso más lento en el que se busca una pieza especial, que dure en el tiempo, y eso es sostenible también, no solo usar materiales de última tecnología, que son carísimos. Tengo la sensación de que solo se pide ser sostenible a los nuevos diseñadores.

¿Tiene futuro la ropa sin género?

Hace mucho tiempo que pienso que la ropa no tiene género. Mi ropa no es para hombre o para mujer, y tengo muchos amigos que compran en tiendas destinadas a las mujeres y viceversa.

¿Una prenda fetiche y otra que eliminaría de la faz de la tierra?

Ahora mismo estoy como los zapatos kickers porque soy muy bajita. Siempre voy subida a algo, no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, diría que tal vez no puedo vivir sin ello. En cuanto a eliminar algo, yo creo que no odio nada, siempre le puedes dar un diseño diferente a lo que sea.

¿Un consejo de estilo?

Creo que lo necesario es conocerse muy bien, no vestirse como se visten los demás y observarte mucho al espejo. Si le dedicas tiempo y pruebas diferentes patrones, diferentes formas, acabas descubriendo con qué estás más cómoda, porque no es solo algo formal, sino que cuanto más cómoda estás con algo, más brillas, más guapa te ves.