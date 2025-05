Ana Guerra estalla tras hacer frente a los rumores de embarazo

El pasado mes de octubre Ana Guerra y Víctor Elías se convertían en marido y mujer. Una boda en la que echaron el resto, pues no solo querían jurarse amor eterno e intercambiar alianzas, sino también celebrar su amor por todo lo alto con sus seres queridos de testigo. Están comprometidos con la idea de compartir cada buena nueva con sus seguidores también, a quienes no dejan fuera de su toma de decisiones y alegrías.

Es por eso que ahora se ven obligados a poner los puntos sobre las íes y desmentir un rumor que está cobrando fuerza en las últimas semanas. No es la primera vez que se apunta a que la cantante canaria estaría esperando su primer hijo con el músico. Aunque en sus planes está la idea de formar una familia, aún es pronto para dar el paso. Al menos sí para anunciar al mundo que está embarazada, pues el rumor que pulula por las redes sociales es falso.

Ana Guerra y Víctor Elías Gtres

Ana Guerra no está esperando a la cigüeña

La cantante ha querido despejar las dudas sobre su estado de buena esperanza. Pero ha querido ir más allá. No se conforma solo con desmentir el rumor de su embarazo, sino que también ha aprovechado para dejar claro que es una falta de respeto y un comentario muy desagradable plantear esta duda. Es fácil caer en un error y también ofender a la mujer. Así de claro se lo ha dejado a su revista de cabecera, ‘Hola’: “No estoy embarazada”, sentencia.

“Me da rabia por cómo se denigra a la mujer en esta sociedad. Te casas y parece que tu labor es dejar tu carrera, tener hijos y dedicarte a la casa, ¿de verdad somos así?”, se pregunta molesta Ana Guerra, que no entiende cómo los comentarios nada más pronunciar el ‘sí, quiero’ se centran en su posible faceta reproductora, como si no tuviese ninguna aspiración más en su vida. Algo que, por cierto, no se suele preguntar a su marido. Algo que la artista considera “retrógrado y con estas cosas se muestra una vez más”.

Por el momento, Ana Guerra y Víctor Elías solo desean dedicarle tiempo a su gran pasión. Les une el amor, pero también la música. En eso andan, llevando a cabo proyectos en solitario y también en común, laborales y personales. Quizá llegue el día que anuncien la espera de un bebé, pero parece que no será inminente y que serán ellos quienes den el paso de dar a conocer la buena nueva. No están muy conformes con la idea de que le adjudiquen los embarazos fantasmas. Es “retrógrado”, según señala la propia cantante.