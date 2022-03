Jorge Javier Vázquez, contra Victoria Federica: “Desconozco cuál es su ocupación”

Desde que hiciera público su perfil de Instagram, Victoria Federica no para de acudir a fiestas, inauguraciones y desfiles. La semana pasada no faltó a la Paris Fashion Week, donde ocupó el front row con grandes celebrities, como la cantante Rihanna. Su presencia en este tipo de eventos cotiza al alza y es ya un reclamo allá donde va. Sin embargo, no a todo el mundo le gusta este giro que ha dado la vida de la nieta de Don Juan Carlos.

Es el caso de Jorge Javier Vázquez quien no parece comprender la visibilidad de Vic en las redes sociales. “Será que a lo mejor me sale una vena demasiado purista, pero entiendo que la sobrina del Rey de España debería ser un poco más cuidadosa con su exposición pública. Estando las cosas como están, con la lupa permanentemente puesta en la monarquía española, la familia de los Reyes debería andar con pies de plomo”, escribe hoy en la revista “Lecturas”.

“Vale que Victoria Federica es joven y todo lo que queráis, pero convertirse en ‘influencer’ por vía sanguínea la pone todavía más en el ojo del huracán”, destaca el presentador.

Jorge Javier critica que la sobrina de Felipe VI presuma de sus caprichos y de viajes en las redes, especialmente teniendo en cuenta la imagen que puede dar al tratarse de la sobrina del rey. “No resulta muy estético que pase la vida rodeada de un lujo impropio para las chicas de su edad, a no ser que las chicas hayan destacado profesionalmente en algún campo. No es el caso”, puntualiza.

“Desconozco cuál es la ocupación de Victoria Federica –si es que la tiene– y la única imagen que tengo de ella es la de una chica enganchada al oropel y a la frivolidad”, añade.

Tampoco aprueba Vázquez que Victoria Federica cuente con el apoyo de su padre: “Yo tenía la idea de que Jaime de Marichalar no apoyaba mucho la decisión de su hija de convertirse en ‘influencer’, pero, visto lo visto, parece que está encantado”. Aunque, más bien piensa que el exmarido de la Infanta Elena ha reculado: “Al menos, que ha acatado su decisión y que está dispuesto a brindarle todo su apoyo para que sea la más glamurosa del mundo”, escribe con cierta ironía. Y añade que son tal para cual: “Debería también impartirle clases de simpatía, aunque no parezca que el exduque de Lugo sea el más apropiado. La niña ha heredado esa mirada condescendiente que el padre dirige al mundo que lo rodea”.