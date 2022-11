El deseo de Camilla: que Kate Middleton no fuera reina

Aunque ahora parecen tener una relación cordial y cercana, Camilla Parker-Bowles y Kate Middleton no siempre se llevaron bien. El motivo: la esposa de Carlos III no creía que la duquesa de Cambridge fuera digna de formar parte de la realeza británica. La llegada de Middleton a la familia real no fue una decisión que alegrara a todos, entre otras cuestiones, por su estatus social. Una de las personas que estaban en contra de que la actual princesa de Gales era Camilla, que, según los medios británicos, incluso que ideó una estrategia para que William rompiera su relación con ella.

REY CARLOS III Y CAMILLA PARKER BOWLES 09/09/2022 FOTO: CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

Cuando Kate Middleton y el príncipe se conocieron en la universidad y comenzaron a salir públicamente, Camilla no consideró que fuera «digna» de pertenecer a la familia real, ya que era la primera mujer procedente de una familia trabajadora de clase media, a quienes tampoco creía adecuado brindarles el acceso a la realeza británica.

Desde el entorno de la familia real afirman que, en su momento, Camilla le dijo al ahora rey Carlos III que tenía que «forzar» a que William tomara una decisión crucial con Kate Middleton. Se cree que Carlos le sugirió a su primogénito que se comprometiera con Kate o terminaran para siempre su relación. Aunque el monarca pudo tener buenas intenciones detrás de este acto, muchos dudan de si la actuación de la monarca consorte fue con buena fe.

La ruptura, que llegó a producirse durante 2007 en la joven pareja, duró muy poco tiempo y los príncipes de Gales finalmente se comprometieron, se casaron y forman una familia numerosa junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis. Kate Middleton y William comenzaron su relación en la universidad, pero entre ellos había una evidente diferencia por pertenecer a distintas clases sociales. Hasta el punto de que algunos amigos del primogénito de Carlos y Diana de Gales le pusieron un apodo a Kate haciendo referencia a su apellido y comparándolo con alguien de un estatus inferior, así lo reveló la experta en realeza Katie Nicholl en el podcast «Dynasty by Vanity Fair». «La llamaban “Kate Middle Class” (Kate Clase Media) en lugar de Kate Middleton».

Los príncipes de Gales, en abril de este año. (Chris Floyd/Camera Press/PA via AP) FOTO: Chris Floyd AP

En la actualidad, Camilla y Kate parecen haber enterrado el hacha de guerra y mantienen una relación presuntamente entrañable. La reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre y durante diez días se llevó a cabo la Operación Puente de Londres para despedir a la monarca. Desde entonces, Carlos III ascendió al trono y Camilla Parker Bowles es reina consorte de Reino Unido. Además, también ejerce el papel de abuela con los hijos de Kate Middleton y Meghan Markle.

Camilla recrimina a Charlotte

El funeral de Estado de Isabel II comenzó el pasado día 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, donde asistieron alrededor de 200 personas, entre ellos, miembros de las familias reales europeas, políticos, así como representantes de la Commonwealth. Según reveló entonces la Prensa británica, Parker Bowles habría notado cierto mal comportamiento en Charlotte, lo que la llevó a llamarle la atención en público.

En los últimos días, «The Mirror» aseguró que, durante el funeral de la fallecida monarca, los hijos mayores de Kate y Guillermo llegaron al Welling Arch de Westminster y causaron un revuelo. Al parecer, George pellizcó a su hermana y esta gritó de dolor. «¡Ay!», exclamó la princesa. Según el medio británico, la niña rápidamente se dio la vuelta para mirar a su hermano mayor y luego hacia adelante. Ese momento fue presenciado también por Meghan Markle, quien reaccionó con una sonrisa ante el comportamiento de los príncipes.

La princesa de Gales, junto a sus hijos, los príncipes George y Charlotte, en el funeral de la reina Isabel II. (Phil Noble/Pool Photo via AP) FOTO: Phil Noble AP

Pero ante el grito que se escuchó en Westminster, Camilla frunció el ceño y señaló a Charlotte antes de mirar duramente a Kate Middleton. «Llévatela», parece que habría dicho la reina consorte a la princesa de Gales en referencia a la niña, aunque se desconoce cómo terminó el mal momento entre los hijos de Guillermo.

El apodo de Camilla para los hijos de Kate

Según reveló Kate Middleton meses atrás, sus hijos mantenían una estrecha relación con Isabel II, a quien llamaban con un tierno mote: «Gan Gan» (por su dificultad para pronunciar «Grandma»). En las últimas horas, Camilla Parker Bowles reveló a «Daily Mail» cuál es el divertido apodo que utilizan los príncipes para llamarla. «Para ellos soy ‘’Gaga’', nada que ver con la cantante, naturalmente. En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta. Lo encuentro divertido y muy dulce», confesaba.