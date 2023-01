Las palabras de despedida de Harry a Isabel II: “Espero que estés feliz y con el abuelo”

En su polémica y esperada biografía, “Spare”, el príncipe Harry narra no solo momentos de su vida ya conocidos sino otros desconocidos como su viaje a Balmoral para despedirse de su abuela, el 8 de septiembre, cuando Isabel II falleció. Es sabido que el príncipe Harry fue el ltimo de la Familia Real en llegar a Escocia aquella noche, cuando ya úse había comunicado el fallecimiento de la soberana británica y cuando ya estaban allí su hermano, el príncipe William y sus tíos.

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex, en el funeral de Isabel II (AP Photo/Emilio Morenatti) FOTO: Emilio Morenatti AP

Harry cuenta que fue su padre, el entonces príncipe Carlos, quien le comunicó un agravimiento en la salud de Isabel II a la hora de la comida. En ese momento, el duque que se encontraba por motivos de trabajo en Reino Unido empezó a organizar la manera de viajar hasta Escocia. Al primero que intentó localizar fue a su hermano para saber cómo él y su esposa, Kate Middleton, iban a trasladarse hasta Balmoral. Pero no tuvo respuesta. Posteriormente, volvió a recibir otra llamada de su padre quien le confirmó que él era bienvenido a Escocia pero no Meghan. “Fue irrespetuoso, no se lo toleré”, explica el duque de Sussex, pero después su padre le explicó que Kate tampoco iba a ir. “Pues haber empezado por ahí”, le dijo Harry. Hay que señalar que la condesa de Wessex, la mujer del príncipe Eduardo, sí acudió a Balmoral ya que estaba muy unida a Isabel II.

A media tarde aún no tenía manera de volar a Escocia, por lo que la única opción que tuvo fue coger un chárter a Luton. Lo que ahora ha contado Harry, lo hizo durante su entrevista con Anderson Cooper para la CBS, es que todos los miembros de la familia que vivían en el área de Windsor y Ascot volaron a Escocia juntos en un avión con plazas de sobra. “No fui invitado”, explicó Harry durante la entrevista.

Funeral de Isabel II Lorena Sopêna / Europa Press 19/09/2022 FOTO: Lorena Sopêna Europa Press

Durante el vuelo, el príncipe cuenta que tenía un mensaje de Meghan: “Llámame cuando leas esto”, pero que no lo vio. La exactriz quería avisarle de que la muerte de la reina se hizo oficial a las 6:30 de la tarde. Finalmente Harry acabó enterándose del deceso a través de la BBC.

Cuando cerca de las 8 de la tarde llegó Harry, fue recibido por la princesa Ana quien le invitó a pasar al dormitorio de la reina para poder despedirse a solas de ella.

“Le dije que esperaba que fuera feliz y que estuviera con el abuelo…”

En sus memorias Harry recuerda que ante el cuerpo de su abuela le dijo que “esperaba que fuera feliz y que estuviera con el abuelo…”, refiriéndose al duque de Edimburgo, que había muerto en abril del 2021. También agradeció a su abuela su papel y su compromiso como jefa del Estado.

Carlos III y la princesa Ana. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET FOTO: OLIVIER HOSLET EFE

Tras esos minutos íntimos con Isabel II se reunió con el esto de la familia en la sala de estar, donde no estaban ni Carlos ni Camilla, y tampoco el príncipe William, al que llama en su libro en todo momento “Willy”. Según Harry, la princesa Ana le había dicho que estaban en Birkhall, la residencia privada de Carlos en Escocia repasando los próximos pasos para asumir la jefatura del Estado.

A la mañana siguiente, el príncipe Harry fue el primero en marcharse y lo hizo solo en un vuelo comercial de British Airways. Meghan le esperaba en Frogmore Cottage.