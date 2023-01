Kate Middleton cumple 41: los looks que la han convertido en una de las ‘royals’ más estilosas de Europa

Kate Middleton estrena este año sus 41 años con nuevo cargo nuevas responsabilidades. Y es que tras la muerte de la Reina Isabel II, la “royal” ha pasado a ocupar ni más ni menos que el título de Princesa de Gales, una distinción que hasta ahora permanecía vacante como símbolo de respeto a la fallecida Lady Di, y que Camila nunca pudo ocupar. Pero si ya las comparaciones han sido constantes desde antes de que Catalina se casase con Guillermo y se convirtiese en Duquesa de Cambridge, ahora con este nuevo puesto y tras la guerra abierta entre Harry y Meghan Markle con el resto de la familia real todas las miradas están puestas en ella, pero también las del mundo de la moda.

Algo de lo que la Princesa de Gales es plenamente consciente, y por eso ha ido depurando su estilo en los últimos años hasta convertirse en una de las “royals” mejor vestidas, compitiendo siempre en los mejores puestos junto con nuestra Reina Letizia o Carolina de Mónaco. Estas son algunas claves de su estilo

ABRIGOS VESTIDO

Kate Middleton en la Abadía de Westminster FOTO: James Manning GTRES

Uno de looks a los que más recurre la Princesa de Gales, y que además es perfecto para el clima inglés, es a los abrigos ajustados en forma de vestidos, como este que llevó al servicio religioso de Navidad en la Abadía de Westminster de la firma Eponine London.

LOOKS MONOCOLOR

Kate Middleton en Londres FOTO: Doug Peters GTRES

Otro de los trucos a los que Catalina recurre con frecuencia es apostar por un solo color y hacerle el protagonista de su look, de tal manera que no solo consigue armonía visual, si no que estiliza a un más su figura.

EL ARTE DEL TOCADO

Kate Middleton durante las carreras de Ascot FOTO: David Davies GTRES

Sin duda el complemento estrella de las mujeres inglesas, pero especialmente de la familia real, es el tocado. Esto alcanza su máxima expresión cuando se trata de las famosas carreras de caballos de Ascot, el epicentro del mundo en lo que a este accesorio se refiere. Kate ha conseguido encontrar el equilibrio entre la originalidad y la elegancia, sin caer en el exceso, recordándonos incluso a la mítica Audrey Hepburn en el clásico “My Fair Lady”.

HOMBROS AL AIRE

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton , Duchess en el estreno de una película FOTO: Dan Kitwood GTRES

Cuando llega el momento de pisar una alfombra roja, la mujer de Guillermo de Inglaterra suele escoger vestidos de un solo color, de silueta a medio camino entre recta y ajustada y con el toque justo de riesgo, que en su caso suele ser dejar los hombros al aire destacando su bonita y trabajada figura.

LOOKS DE PRINCESA

Kate Middleton en una cena de gala en Jamaica FOTO: Jane Barlow GTRES

Es en las grandes ocasiones cuando Kate Middleton brilla más que nunca, consiguiendo deslumbrar a todos gracias a vestidos románticos que recuerdan a princesa de cuento pero actualizados y modernizados.

LAS LENTEJUELAS

Kate Middleton en Belize FOTO: Jane Barlow GTRES

Aunque la Princesa de Gales suele apostar por telas lisas, hay dos materiales a los que parece haberle cogido el gusto. Uno es el encaje y el otro sin duda las lentejuelas o detalles de pedrería, que suele adornar casi todos sus vestidos de fiesta, y con los que consigue captar todas las miradas.

TRAJE CHAQUETA REMASTERIZADO

Kate Middleton en Copenhague FOTO: Doug Peters GTRES

Aunque son pocas las veces que vemos a Kate recurrir a los trajes de dos piezas, suele preferir mezclar chaquetas especiales con pantalones, ya sean pitillos o rectos, consiguiendo así un look actual y diferente sin caer en el exceso de clasicismo.