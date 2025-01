Las bellas palabras de Harald V de Noruega: “Los humanos cometemos errores”

El poeta nicaragüense Rubén Darío tiene una frase que podría resumir el mensaje latente en las palabras de Harald V: "Aborreced las bocas que predicen desgracias eternas". Acostumbrado a su propia lírica, como también a no sucumbir a la depresión del invierno en esos días en los que la luz no dura más que un abrir y cerrar los ojos, el monarca noruego ha proncunciado uno de sus discursos más bellos para dar la bienvenida a 2025. "Los humanos cometemos errores", ha zanjado este rey que, a pesar de sus casi 88 años y su achacosa salud, no tiene intención de abdicar.

FILE - In this Saturday, May 4, 2019 file photo, King Harald V of Norway and his wife Sonja leave the Notre Dame cathedral after attending at the funeral of the Grand Duke Jean of Luxembourg, in Luxembourg. Norway’s 83-year-old King Harald V was admitted to the main hospital in Oslo Thursday, Oct. 8, 2020 to undergo an operation to replace a heart valve, the palace said. The surgery will not be an open heart operation, the palace said. The king will be awake, and the operation will be performed via the groin with local anesthesia. (AP Photo/Francisco Seco, File) Francisco Seco Agencia AP

El 17 de enero cumplirá 34 años en el trono noruego, ninguno tan malo como este último. 2024 fue "el año en el que todo se derrumbó" en la Monarquía noruega, ha reconocido en su discurso de fin de año. Los discursos del monarca siempre son hermosos, acordes con el tiento con el que ha manejado su vida. Supo imponerse cuando su noviazgo con Sonia Haraldsen puso en riesgo su corona. Ella era una aspirante a diseñadora de moda y su padre, el rey Olaf, se negó en rotundo a aquel romance: "Jamás permitiré que una costurera sea reina de Noruega". Entre Corona y amor, Harald escogió quedarse con los dos. Y acertó.

Los reyes de Noruega, Harald V y Sonia Terje Pedersen Agencia AP

Desde entonces, ningún escándalo más. Hasta que los hijos empezaron a ponerle piedras en el zapato. Primero, la boda del heredero, Haakon, con Mette-Marit, madre soltera con un historial de juergas que paralizó al país. Después, el controvertido romance de su hija Marta Luisa de Noruega con el chamán Durek Verrett, con el que se casó en 2024, en medio de exclusivas, escándalos y más polémicas.

Norwegian Princess Martha Louise (R) and her partner, US businessman Durek Verrett (C) arrive in the village of Geiranger, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in the village of Geiranger. CORNELIUS POPPE EFE/EPA

Mette-Marit se hizo querer, pero es su hijo mayor, Marius Borg, el que ha terminado levantando ampollas en el monarca, tan fuertes que se dejan sentir en la Casa Real y en todo el país. Es muy probable que el joven sea juzgado en 2025 por las autoridades noruegas, ya que casi han completado su investigación sobre las acusaciones de violación y violencia doméstica de las que se le acusa.

El rey abrió su discurso preparando el escenario: "Para muchos, 2024 será probablemente un año par. Para algunos, un año en el que la vida dio un giro positivo. Para otros, el año en el que todo se derrumbó". Posteriormente, a modo de clemencia, añadió: "Los humanos cometemos errores. Las cosas no salen como las soñamos o imaginamos. Pero tratamos de aprender de nuestros errores".

(FILES) Picture taken on June 16, 2022 in Oslo, Norway, shows Marius Borg Høiby sitting next to his mother Norwegian Crown Princess Mette-Marit. - Norwegian police said on November 19, 2024 that the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit had been arrested on suspicion of rape. Police said in a statement that Marius Borg Hoiby, who was born from a relationship prior to Mette-Marit's 2001 marriage to Crown Prince Haakon, had been arrested on November 18, 2024 and was suspected of violating the criminal code "which concerns sexual intercourse with someone who is unconscious or for other reasons unable to resist the act." (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT / NORWAY OUT Lise Åserud / NTB AFP

El monarca ha sido muy claro y no ha pasado por alto que, al final, la salud es primordial para afrontar cualquier otra adversidad. "Para nosotros, la familia real, este ha sido un año en el que nos hemos puesto a prueba. Un año donde tomamos aún más conciencia de lo que importa en esta vida". Harald V sigue siendo optimista: "Incluso donde la oscuridad parece mayor, hay una fuerza que impulsa a la gente a embarcarse en un nuevo día.[...]. Lo que me da esperanza es ver lo que puede suceder cuando hablamos juntos.[...] Nunca debemos dejar de hablar. En el mundo, en la sociedad, en la familia. Si podemos hablar juntos, especialmente en los momentos más difíciles, siempre habrá esperanza".

Desafortunadamente, la esperanza de un año más fácil para la Familia Real noruega resulta lejana. Una encuesta realizada por el medio Dagbladet revela que la opinión pública hacia ellos está disminuyendo. El 45,1% de los noruegos encuestados tiene una opinión más negativa sobre la dinastía Glücksburg que el año pasado. Un experto real afirma incluso que la confianza se ha debilitado. En 2025 sus miembros tendrán que redoblar sus esfuerzos si quieren restaurar la imagen labrada por Harald V durante más de tres décadas.