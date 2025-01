Don Juan Carlos cumple 87 años en la isla de Nurai y con pocos invitados

Mañana, 5 de enero, Don Juan Carlos celebrará por quinta vez su aniversario fuera de España. Lo hará en Abu Dabi, donde vive desde que el 3 de agosto de 2020 se instalara en los Emiratos. Una decisión que se esperaba temporal pero que la elección del propio monarca ha hecho que se alargue en el tiempo. Ya no hay ningún impedimento para que el padre de Felipe VI pueda vivir en España. Los asuntos judiciales relacionados con la demanda de Corinna Larsen se resolvieron a favor del ex jefe del Estado, igual que los acuerdos a los que llegó con Hacienda.

Por ahora, prefiere mantener su residencia en Emiratos y viajar a España, Portugal y Suiza frecuentemente, donde mantiene sus lazos afectivos. Su vida se ha acomodado y son los amigos, las Infantas Elena y Cristina, así como sus respectivos hijos, los que se desplazan para ver al padre y abuelo rey. Públicamente ya lo hicieron estos dos últimos años en su cumpleaños. El primero no tuvo repercusión mediática y sí el segundo, con la publicación en la revista «¡Hola!» de fotos e información sobre la celebración. Los datos que llegaron a varias redacciones, incluida la de LA RAZÓN, confirmaban el beneplácito de Casa Real para que la fiesta familiar tuviera el recorrido público que tuvo. Aunque hubo ciertas críticas por la celebración del 86 cumpleaños, no se mostró más que una fiesta familiar con amigos e hijas. Quizá lo que sí llamó la atención fueron determinados invitados de los que no se sabía su relación con Don Juan Carlos. Uno de ellos era Hugo Arévalo, quien según los rumores comenzó un cortejo con Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva, quien finalmente reconquistó a la socialité.

Hugo Arévalo la raz La Razón

Sin secretismo

Hugo forma parte de las amistades íntimas de Khali y Alia, hijas de Abdul Rahman El Assir que, a su vez, es el «hermano» que acoge a Don Juan Carlos en Abu Dabi. Este personaje, con un currículum judicial complicado y con una orden de busca y captura por parte de la Fiscalía española en 2019 por defraudar a la Hacienda Pública 75 millones de euros –como publicaron «El País» y «Vanity Fair»– es uno de los invitados importantes en el próximo cumpleaños del padre de Felipe VI. El magnate es, junto al jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum y su hijo el príncipe heredero Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una de las amistades que cuidan y rodean al que será homenajeado mañana. Esta vez no hay motivo para el secretismo. El Rey quiere recibir a sus amigos fieles que no le han dejado de lado cuando formar parte de su círculo no estaba bien visto. Antes de abdicar era todo lo contrario. Los empresarios y poderosos que aparecen en la lista «Forbes» española eran los más leales. Ninguno de estos apellidos sonoros, que en su día aparecían en la prensa bautizada como la corte paralela, estarán en Abu Dabi.

Este cumpleaños, como el anterior, está reducido para parte de la familia y amigos leales. Algunos ya viajaron para pasar el fin de año con Don Juan Carlos.

Todos los detalles de la fiesta con la que el Rey Juan Carlos va a celebrar por todo lo alto su 87 cumpleaños Europa Press

Una de las novedades es el estreno de la nueva mansión en la isla de Nurai, como ya adelantó Juan Luis Galiacho en «Fiesta». El nuevo hogar se encuentra a pocos metros del anterior y tiene 2.000 metros cuadrados en una parcela de 4.000, 6 habitaciones en suite, piscina, salida al mar y zona para el servicio y seguridad.

No más de 40 invitados

Además de las Infantas Elena y Cristina, que ya pasaron el fin de año junto a su padre, se espera la llegada de Pedro Campos y su mujer Cristina Franze, a los que Don Juan Carlos acogerá en su hogar. Para el resto de amigos hay varios hoteles reservados. El listado es numeroso: el doctor Anitua, Vicente Boluda, Javier Corsini, Miguel Arias, Jerónimo Páez, Manuel Piñera, Rafael Spotorno, Fernando Almansa, Carlos García Lubén y los propietarios de las bodegas Marqués de Riscal y Marqués de Murrieta, Alejandro Aznar y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga.

Don Juan Carlos junto a Pedro Campos en Sanxenxo GTRES

Se cuenta también que estará Marta Gayá, convertida en su gran amiga y confidente. No faltarán tampoco los amigos del monarca en Abu Dabi. La música correrá a cargo de Los del Río y de un Dj.