Espectaculares fotos del príncipe Christian de Dinamarca de voluntario en África

La Casa Real danesa está muy activa este jueves lanzando comunicados de prensa como si fuesen una agencia de noticias. Comenzaban la jornada desmintiendo los rumores de crisis de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, después de varios días encajando especulaciones sobre sus extraños gestos en público. Después pasaban a informar cuáles serían sus planes de cara a esta Navidad, para más tarde cederle todo el protagonismo al futuro de la corona, su primogénito, el príncipe Christian de Dinamarca. El joven heredero se encuentra en territorio africano en su año sabático, realizando un voluntariado que le ayude a decidir cómo quiere enfocar su futuro. Parece que ya lo tiene claro, pues horas más tarde de deleitar a su pueblo con fotos inéditas de su estancia en África, se ha desvelado que seguirá los pasos de la española princesa Leonor y comenzará su formación militar.

A sus 19 años, el príncipe heredero es tan solo dos semanas mayor que la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, pero ésta ya le saca ventaja en cuanto a su carrera al trono. Mientras que la española ya está en su tercer curso de formación militar, ahora en la Escuela Naval de Marín como guardiamarina, su homólogo danés está aún por comenzar. Antes de este paso necesario para su coronación, el hijo mayor de Federico X y Mary de Dinamarca quiso prestar sus servicios en una granja de África, a modo de voluntario, después de terminar sus estudios. Quería conectar consigo mismo, con su esencia, aunque su destino esté ya marcado, como una prueba que los miembros de su casa real realizan al superar la mayoría de edad. Un momento decisivo con el que tomar perspectiva y recargar fuerzas antes de comenzar de lleno a pensar en su futuro como pieza clave de la institución que defiende.

El pasado mes de septiembre, el príncipe Christian de Dinamarca puso rumbo a África Oriental, aunque no se concretó la localización exacta por razones obvias. Se informó de antemano que no se detallaría nada sobre su situación o lo que vendría haciendo, para proteger su integridad y también salvaguardar la independencia que se busca en este proyecto. Tenía marcado estar tres meses y está cerca de cumplirse el plazo, por lo que ya piensa en regresar a su hogar. No sin antes dar a conocer lo que ha estado haciendo, junto a significativas fotografías y reflexiones. “Llevo en África Oriental desde hace casi tres meses. La vida cotidiana aquí abajo es algo completamente diferente que en casa. La comida, la cultura, el clima, la vida silvestre, las tareas y la gente hacen de ello una experiencia que nunca olvidaré”, comienza a relatar.

“En las últimas semanas he estado trabajando con la preservación de la naturaleza. Estoy supervisando y registrando animales en los arbustos y cuidando la oficina de la granja. Como muestra el vídeo, me acerco mucho a los animales salvajes cuando están anestesiados y hay que reemplazar sus collares GPS”, detalla el príncipe Christian cuáles son sus tareas en la granja africana en la que lleva casi tres meses, desvelando uno de los principales misterios. Un trabajo arduo que parece que está reconfortando al heredero danés, que se muestra encantado en el vídeo montando en quad, ayudando con labores de construcción e incluso al lado de un león que deben marcar para su posterior seguimiento y control.

“He aprendido mucho sobre la vida aquí abajo y he ayudado a construir nuevas casas para los empleados. También he jugado unos buenos partidos de fútbol con los chicos locales. Pero ahora también estoy esperando para volver a Dinamarca, a casa con la familia y celebrar la Navidad en unas semanas”, desvelaba el hijo de Federico X y Mary de Dinamarca, que en breve comenzará su formación militar: “¡Ahora espero nuevos desafíos! En febrero empezaré a trabajar como oficial militar en el regimiento de guardia en Slagelse”, anunciaba con orgullo cuál será su siguiente destino tras poner fin a su voluntariado en África.