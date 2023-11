La fiesta con sabor español de la infanta Sofía en su internado de Gales

Pocas son las informaciones que trascienden de los días de la infanta Sofía en el internado de Gales en el que cursa bachillerato internacional. Así sucedió también con su hermana, la princesa Leonor, que le precedió en la elitista UWC Atlantic College. La intención es asegurar la protección de los exclusivos alumnos, así como controlar el flujo de información que trascienden de ellos, pues son hijos de la élite internacional, el futuro del mundo. Aun así, aún tienen mucho que aprender y mucho con lo que divertirse también, como así han desvelado ahora desde el propio centro, que ha bajado un poco el velo de misterio para darnos detalles de la fiesta a la que ha acudido la hija menor de los Reyes de España.

Imagen de la fiesta benéfica UWC Atlantic College

Hay ocasiones especiales en las que el centro educativo sí que acerca algunas de sus actividades en redes sociales. Así lo hicieron con la tradicional cacerolada con la que los alumnos de segundo curso reciben a los novatos, con la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia entre ellos. También la tradicional fiesta de Halloween, la caminata de 20 kilómetros a la montaña o más fiestas que están anotadas con especial importancia en su calendario lectivo. Eventos con los que logran que los alumnos sociabilicen, además de aprender los valores que representan a la escuela y que desean inculcarles.

Así ha vuelto a suceder ahora que desde la UWC Atlantic College de Gales se desvela cuál ha sido su último gran evento. Siempre con el máximo cuidado de que la infanta Sofía no salga en las imágenes que comparten en sus plataformas sociales, desde el centro han compartido uno de sus tradicionales citas de cara a la llegada de la Navidad. Una actividad benéfica en la que el grupo de estudiantes HOT to Go ha donado 1.500 libras tras lograr que otros alumnos les comprasen las comidas que habían realizado a un “módico precio”. “Normalmente, sus ganancias son donadas a los bancos locales de alimentos, pero cuando escucharon que la campaña ‘Big Give 2023’ apoyaba becas de estudiantes, sintieron que tenían que apoyar una recaudación de fondos tan importante”, se detalla en la publicación en redes.

Los churros con chocolate y mermelada en la fiesta UWC Atlantic College

Un texto que acompaña el cartel que desvela el sabor ibero-latino que ha tenido la recaudación de fondos benéficos. Y es que en el menú las estrellas eran las empanadas y los tradicionales churros con chocolate típicos de España. Eso sí, han versionado un poco la receta de los churros y también se acompañaba de mermelada. Sea como fuere, lo importante es pasarlo bien y, sobre todo, recaudar dinero para ayudar a los más desfavorecidos. Así tratan de animar desde el centro en el que cursa la infanta Sofía: “¡Cada donación, por grande o pequeña que sea, importa!”.