Leonor y Sofía: desembarco en Marivent

Una imagen innovadora, potente, cercana y actual. Así define la prensa internacional la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Juegos Olímpicos de París, donde durante cuatro jornadas han estado mostrando su apoyo a los atletas olímpicos españoles. Sin duda, un cambio de rumbo, pensado y meditado dentro de la Casa Real, que lleva gestándose desde hace tiempo y que se inició el pasado mes de junio, cuando se creó el Instagram de la Familia Real.

Nadie puede discutir que la monarquía, institución con cientos de años de historia, necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos. Y qué mejor que adquirir, dentro de unos límites aceptables y recomendables, un lenguaje audiovisual más cercano, juvenil. Y la española cuenta con dos valores activos al alza, según destacan medios como el Bunte alemán, que no duda en ensalzar cómo la heredera, con tan solo 18 años, «tiene una enorme experiencia en el trato con otras personas». Dicen de la princesa y de la infanta que en estos días en París se ha podido comprobar como no hace falta llevar la rigidez al extremo «como hacen en otras monarquías europeas», sino que mostrándose «cercanas a la gente, cariñosas y conversando de tú a tú» hacen un gran favor a la institución. No se trata solo de los selfies y fotografías que las hermanas se hacen con los atletas, sino que la complicidad en público entre ambas, como dos jóvenes más disfrutando de la jornada deportiva, es todo un acierto. Desde ese pasado mes de junio hay varias personas responsables de seguir los pasos de la Familia Real e inmortalizarlos online.

Leonor y Sofía haciéndose un selfie en París. Gtres

Leonor y Sofía están subiendo enteros entre la población española, que hace años mostraba su contrariedad por no saber nada de ellas, una decisión meditada por sus padres, la reina Letizia y el rey Felipe, que querían mantener al máximo la privacidad de sus hijas. Sin embargo, cumplida la mayoría de edad, la heredera comienza a cumplir con las obligaciones que acarrea su cargo pero sin descuidar sus años, es decir, su juventud. Se refleja muy bien en el vestuario escogido para sus apariciones informales. Al igual que Sofía, de 17 años, estos días en París han utilizado camiseta deportiva, jeans y zapatillas, todo con los colores de la bandera española; todo estudiado para ofrecer esa imagen cercana.

Leonor y Sofía en una nueva jornada en París, Casa Real

Y con ese aplauso unánime de la prensa internacional, llegaron anoche a Palma la princesa y la infanta para disfrutar unos días de un poco de calma y de la privacidad que les ofrece Marivent; palacio donde les esperaban su abuela, la reina doña Sofía, y su padre, el rey Felipe. Letizia ya había comunicado el lunes que viajaba este mismo martes a París para tomar el relevo de sus hijas en el apoyo al equipo olímpico español. Quizás durante la jornada de hoy miércoles, quizás el jueves, las jóvenes de la Casa Real se animen a seguir de cerca los progresos del rey al timón del Aifos dentro de la Copa del Rey de Vela Mapfre; quizás prefieran descansar. Lo cierto es que la agenda está en el aire y se desconoce si habrá el tradicional posado de los reyes y sus hijas en algún lugar de la isla, o si saldrán a cenar a algunos de sus restaurantes favoritos.