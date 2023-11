Las polémicas cláusulas que el príncipe Federico hizo firmar a Mary en pleno embarazo

La aparición en escena de Genoveva Casanova ha supuesto un revuelo en Dinamarca, aunque en España llegan los ecos de la polémica de sus fotos con el príncipe Federico de Dinamarca. Mucho se ha hablado sobre la naturaleza de su relación, de lo que pudo pasar aquella noche en la que ambos compartieron velada en casa de ella hasta que a la mañana siguiente el heredero al trono danés regresó a su país. Pero lo que ha supuesto un gran revuelo en nuestro país, porque en Dinamarca ya lo hizo años atrás, es conocer el acuerdo al que llegó el hijo de la reina Margarita con su mujer, la princesa Mary Donaldson.

El príncipe Federico de Dinamarca y la princesa Mary Gtres

Lo que ha levantado asperezas no es que la pareja firmase unas capitulaciones prematrimoniales para establecer las bases de su unión. Lo que hizo que los daneses se llevasen las manos a la cabeza fue cuando este acuerdo fue revisado por expreso deseo de la reina Margarita, cuando la princesa Mary se encontraba embarazada de su segundo hijo. Tuvo que renunciar, y mucho, para complacer a su suegra, que contaba con el apoyo de su hijo en esta historia, aunque no de la opinión pública. Y es que el pueblo danés no ve con buenos ojos los sacrificios que ha tenido que hacer la princesa con su marido, cuando este ha protagonizado varios escándalos, entre ellos algunos en los que se le acusa de infidelidades.

Aunque la redacción de capitulaciones entre los miembros de las casas reales es de lo más habitual, no lo es tanto que se vuelvan a revisar y obliguen a la princesa a firmarlos. Esto es lo que sucedió en Dinamarca, no sin antes provocar una gran controversia. Más aún cuando se supone que conforman un matrimonio estable, que se encontraba a la espera de recibir la llegada de su segundo bebé. ¿Por qué se reescribió el acuerdo legal que protegía el príncipe en caso de que decidiesen separarse? ¿Por qué lo hizo si esta revisión no le era ni mucho menos ventajosa? ¿Tuvo que ser en medio de su segundo embarazo?

De izquierda a derecha, la princesa Mary de Dinamarca, junto a su marido el príncipe heredero, Federico, al lado de la reina Margarita II y la primera ministra Mette Frederiksen, durante el Consejo del Reino. larazon

Así, la princesa Mary de Dinamarca renunciaba a una jugosa cantidad de dinero si quería romper su matrimonio con el príncipe Federico. La cifra de la futurible compensación se calculaba en función a los años que durase la felicidad entre ellos, aunque también se tendría en cuenta la situación económica de los miembros de la familia. Pero también resulta curioso que ella no podrá ser dueña de su destino y decidir dónde fijar su residencia, pues se primaría la necesidad del padre de estar cerca de sus vástagos. Serían otros los que tomarían partido a la hora de ver dónde fija su residencia, pues recibiría una mensualidad por parte de su exmarido, el príncipe, que le obligaría a acatar las normas que le impusiesen.

Al parecer, la idea fue de la reina Margarita, que quiso proteger a su heredero de un amargo divorcio, como el que tuvo su hijo Joaquín. Dejando las cosas prefijadas de antemano, se aseguraba el éxito, aunque eso supusiese afrontar el escándalo que supuso que la princesa Mary firmase este nuevo acuerdo embarazada de su segundo hijo, lo que en la prensa fue entendido como una humillación.