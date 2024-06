Primeras imágenes del príncipe Guillermo en la boda "zarina" del duque de Westmisnter

Ha llegado el gran día. Hugh Grosvenor, duque de Westminster, y Olivia Henson se darán hoy el "sí, quiero" a las 13:00 horas (hora española) en la catedral de Westminster, ante la atenta mirada de unos 400 invitados y otras centenas de curiosos que ya se han agolpado en las inmediaciones del templo.

Se trata de una de las nupcias de más postín en Reino Unido, teniendo en cuenta el rancio abolengo del novio. Además de ser ahijado del mismísimo Rey Carlos III y duque de Westminster, título que heredó con solo 25 años tras la prematura muerte de su padre, sus abuelos maternos fueron Sir Harold Wernher, oficial británico y magnate de los diamantes, y la condesa Anastasia de Torby, hija del gran duque Michael Mickhailovich de Rusia, nieto del zar Nicolás I de Rusia.

No es de extrañar con estos apellidos que su fortuna sea una de las mayores de todo el Reino Unido, incluso por encima de la de los Windsor, quienes por cierto tendrán hoy una reducida representación en la boda.

Britain Duke of Westminster Wedding ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Las principales ausencias serán las de los Reyes Carlos III y Camilla, que han causado baja por los problemas de salud del monarca. La misma razón ha obligado a perderse las nupcias del duque a Kate Middleton, todavía pasando por un tratamiento de quimioterapia por el cáncer que padece.

Quien sí estará es el príncipe Guillermo, que de hecho ha sido uno de los primeros en llegar. Es más, él ejercerá de portero y recibirá a los invitados en la puerta de la catedral. En inglés, esta figura recibe el nombre de "usher", que se traduce al español como ujier, y normalmente recae sobre "una persona debe conocer a todos los VIP, a quienes es capaz de recibir de forma encantadora", tal y como explica la wedding planner Kristin Banta en "Brides", un magacín especializado en bodas.

El príncipe Guillermo llega a la boda del duque de Westmisnter Gtres

La princesa Eugenia de York, hija del príncipe Andrés, también ha llegado ya a la catedral, y ha llamado la atención que lo ha hecho sin su marido, el empresario Jack Brooksbank.

Britain Duke of Westminster Wedding ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Pero la ausencia que más dará que hablar será la del príncipe Harry y Meghan Markle. Hugh Grosvenor mantiene una estrecha amistad con el duque de Sussex desde que eran niños, y se vio en una encrucijada a la hora de decidir si invitarlo o no por su enemistad con su hermano, el príncipe Guillermo.

Existen dos versiones al respecto: la que sostiene que fue el propio Harry quien declinó la invitación para que su presencia no causara revuelo, y la que indica que fue Grosvenor quien finalmente decidió no invitarlo para que la polémica no eclipsara su boda.