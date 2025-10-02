Sale a la venta una edición limitada de una muñeca de la Princesa Leonor vestida de militar: "Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado"

La imagen de la Princesa Leonor se ha reproducido en incontables formatos. La heredera del trono cuenta con su propia estatua de cera, varios retratos fotográficos y en lienzo, su efigie en una moneda y, ahora, una muñeca. La empresa alicantina Muñecas Antonio Juan acaba de anunciar que ha lanzado una edición limitada para coleccionistas de la representación de Su Alteza Real vestida con el uniforme militar.

“Presentamos a Leonor Militar – Edición Limitada, un lanzamiento muy especial con el que rendimos homenaje a la ilusión, la tradición y la fuerza de nuestras raíces”, ha comenzado anunciando la empresa con un emotivo spot en el que una niña aparece jugando con la muñeca de la Princesa junto a su abuela.

“Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado artesanal que caracteriza a Muñecas Antonio Juan, convirtiéndola en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de las muñecas”, continúan indicando sobre la muñeca, de la que solo han fabricado 500 unidades.

De momento, ya hay varios interesados en conseguir a su muñeca Leonor Militar, aunque no se puede comprar en los puntos de venta habituales, sino que han de ponerse en contacto con la firma para poder obtenerla.

Muñecas Antonio Juan es una empresa familiar que cuenta con más de medio siglo de historia. Nació en 1958, la localidad de Onil, provincia de Alicante, donde entonces existía una fuerte industria juguetera. En su web se definen como una modesta firma “en la que confluyen tres generaciones de jugueteros y que, desde entonces, no ha parado de crecer hasta convertirse en un referente mundial en la fabricación de muñecas bajo los principios de calidad, tradición y sostenibilidad”.

No es la primera vez que la casa lanza una muñeca inspirada en la Princesa Leonor. Hace años sacaron al mercado otra representación, que en ese caso vestía el uniforme del Colegio Santa María de los Rosales, donde tanto la heredera como su hermana pequeña, la Infanta Sofía, se formaron hasta 4º de la ESO.

Se desconoce si Casa Real ha dado permiso a la firma para comercializar la muñeca inspirada en la Princesa Leonor, pero la ley establece que cualquier uso con fines comerciales requiere la autorización expresa del protagonista, en este caso, Su Alteza Real. En cualquier caso, al tratarse de un bonito homenaje, la institución ha podido levantar la mano y permitir que el juguete pueda venderse.