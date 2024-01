Las vacas flacas de Meghan y Harry: "Sus gastos están fuera de control"

Por difícil que resulte de creer, parece que Meghan Markle y el príncipe Harry atraviesan un periodo de "vacas flacas". Así lo asegura una fuente que explica en la revista "Closer Magazine" que la duquesa de Sussex "está hiperpreocupada" por sus finanzas familiares después de perder su contrato millonario con Spotify.

"Está muy preocupada por el dinero, y debería estarlo, porque lo están gastando a manos llenas, pero no obtienen lo que esperaban. Han desperdiciado mucho dinero muy rápidamente y no están para nada en la buena posición en la que alguna vez estuvieron. Meghan se está haciendo cargo, pero podría ser demasiado tarde", mantiene este confidente.

Por lo visto, su principal fuente de ingresos en este momento es el contrato millonario que sí mantienen con Netflix, pero expira en 2025 y no están seguros de que vaya a ser renovado. Aunque su documental fue uno de los estrenos más vistos en la plataforma, sus posteriores producciones no han cosechado el mismo éxito y temen que el gigante del streaming no quiera volver a contar con ellos. "Están muy nerviosos y luchando para producir algo que impresione", indica la fuente, que recalca: "Sus gastos están fuera de control".

No es la primera vez que alguien cercano a los duques de Sussex se pronuncia sobre el estado de sus cuentas. A finales del año pasado, se publicó que la Fundación Archewell del príncipe Harry acumulaba pérdidas de más de medio millón de dólares, a consecuencia de la notable reducción de las donaciones y los generosos salarios de la plantilla.

Meghan Markle y el príncipe Harry, en el estreno de "El Rey León" en Londres en 2019 Gtres

Sin embargo, el príncipe Harry y Meghan Markle podrían tener un as bajo la manga. Los rumores sobre una posible nueva oportunidad laboral llegaron cuando se presentaron la semana pasada en el estreno de la película "Bob Marley: One Love" junto al director ejecutivo de Paramount Pictures, Brian Robbins, íntimo amigo del matrimonio y vecino de su casa de Montecito.

Esta inusual cita en el estreno de una película junto a un alto mando de una de las mayores productoras del mundo llevaron a muchos a entender que el próximo paso profesional de los duques de Sussex podría pasar por el séptimo arte, muy en la línea de su actual contrato con Netflix y del pasado artístico de Markle. Al final, la cabra tira al monte, por muy duquesa que sea.