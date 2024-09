La visa del príncipe Harry en Estados Unidos, en peligro por ocultar su consumo de drogas en el pasado

La solicitud de visa estadounidense del duque de Sussex será privada a pesar de haber admitido que en el pasado consumió drogas, según ha dictaminado un juez. El Príncipe Harry escribió sobre el consumo de marihuana, cocaína y hongos psicodélicos en sus memorias Spare, que se publicaron, en medio de una gran expectación, en enero de 2023.

La demanda, presentada por Heritage Foundation, intentaba obligar al Gobierno a publicar los registros para demostrar si se reveló el uso de drogas. Sin embargo, el juez estadounidense Carl Nichols ha dictaminado que "el público no tiene un fuerte interés en la divulgación de los antecedentes de inmigración del duque de Sussex. Como cualquier ciudadano extranjero, el duque tiene un interés legítimo en la privacidad de su estatus migratorio", establece.

Tras su salida de la familia real británica, los duques de Sussex se mudaron a Estados unidos, en concreto a Montecito, en California, en enero de 2020. En una demanda presentada el año pasado, el destacado grupo de expertos con sede en Washington DC argumentó que la cobertura mediática "generalizada y continua" del consumo de drogas admitido por el príncipe Harry ponía en duda si el Gobierno investigó adecuadamente al duque y siguió los procedimientos adecuados cuando admitió su entrada en el país.

Los formularios de solicitud de visas estadounidenses preguntan específicamente sobre el consumo actual y pasado de drogas, y de ser afirmativa la respuesta el visado puede ser rechazado.

La demanda de la Heritage Foundation argumentó que la ley estadounidense "generalmente hace que esa persona sea inadmisible para ingresar" al país. En sus memorias, el duque dijo que la cocaína "no me hizo nada. La marihuana es diferente, realmente me ayudó".