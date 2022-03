La impresionante fiesta de cumpleaños de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal cumplía este viernes 49 años y ha querido celebrar este día tan especial por todo lo alto. La diseñadora ha empezado ha celebrado su cumpleaños con un fiestón llena de invitados de primera categoría. La andaluza no ha querido desperdiciar esta especial ocasión para estar arropada de su círculo más cercano después de romper con el empresario Joao Alvés y pasarlo en grande con todos sus amigos.

Berrocal lucía espectacular, radiante y feliz a pesar de la gran ausencia de la invitada de honor, su hija Alba Díaz. La joven se encuentra en este momento en Kenia haciendo un voluntariado en una ONG y no ha podido asistir a la celebración del cumpleaños de su madre. Aunque no estuvo de manera presencial, la hija de la diseñadora no se olvidó de este día tan especial y le dedicó una preciosa felicitación desde su cuenta de Instagram. “Feliz cumple a lo más bonito que tengo, te amo con toda mi alma, gracias por siempre apoyarme y confiar en mi. Te veo prontito mamá”, le escribió a través de sus redes sociales. Vicky, emocionada, le respondió: “Tu eres el mejor regalo que me hizo la vida… te echo tanto de menos”, expresaba la influencer desde su perfil en redes sociales.

Stories de Paula Echevarría en el cumpleaños de Vicky Martín Berrocal FOTO: @pau_eche

A pesar de no estar su hija, multitud de amigos acompañaron a Vicky Martín Berrocal en su gran fiesta de cumpleaños. Paula Echavarría, Miguel Torres, Virginia Troconis, Eugenia Martínez de Irujo,Esther Cañadas, Fonsi Nieto, Boris Izaguirre, César Cadaval y un sinfín más de rostros conocidos estuvieron en la celebración de la diseñadora. Y todos tenían un punto en común. La andaluza puso como requisito para asisitir a su celebración que todos tenían que llevar alguna prenda de color rojo.

El brillo, el glamour, la elegancia y el color rojo fueron los protagonistas del evento. El momento más emotivo de la fiesta fue el momento de la tarta, cuando la hermana de la diseñadora, Rocío Martín, entró con ella y con dos bengalas a modo de velas y que acompañó con música ni más ni menos que Antonio Carmona. Sin duda alguna, fue una celebración que se merecía Vicky Martín Berrocal tras haber estado un tiempo triste después de haber roto con el empresario portugués Joao Alves y con quien planeaba casarse.