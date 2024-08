Lo que hacía Jennifer López mientras Ben Affleck celebraba su cumple con su ex

Jennifer López y Ben Affleck están tratando de pasar desapercibidos, mientras el mundo es testigo de cómo su matrimonio se desmorona. Pocas esperanzas quedan ya de que todo sea un mal sueño y que los rumores estén equivocados. No obstante, parece que no hay marcha atrás y que su ruptura conyugal es inevitable. No solo porque hayan puesto a la venta su casa familiar en Beverly Hills, o porque él ya se haya comprado una nueva mansión mientras ella busca la suya en las inmediaciones. Especialmente por lo sucedido este jueves, 15 de agosto, cuando el actor cumplía 52 años alejado de su esposa, pero refugiado en su exmujer. Los rumores se han disparado, pero todos apuntan a la misma dirección: el fracaso de su relación.

La hermosa historia de amor que protagonizaban parece estar llegando a su final. En medio de huracanes informativos que les dejaban con las fuerzas exhaustas, todos esperaban el gesto de la confirmación de este jueves. Ya se ha producido y parece inequívoco. No ha habido felicitación pública, aunque sí se habla de un discreto encuentro del que hay constancia gráfica y que muestra que pasaron juntos cinco horas. Pero no en la fiesta de cumpleaños que el intérprete orquestó y en el que tenía un papel importante su ex, Jennifer Garner, madre de sus hijos. En su lugar, Jennifer López quiso presumir de sus propios planes, usando sus redes sociales para dejar constancia de que no se está aburriendo lo más mínimo.

Eso sí, las fotos no son del todo actuales, aunque sí inéditas. Corresponden al pasado mes de julio, cuando la artista celebró su propio cumpleaños y se lo pasó bomba. Ni rastro de Ben Affleck en sus fotografías, tampoco en sus recuerdos. Como esa en la que aparece junto a un espectacular coche, que no logra hacerle sombra con el vestido semitransparente de Dior Couture con el que apareció en el restaurante Nick & Toni’s. Un lugar donde sació su apetito antes de celebrar la fiesta con su familia y amigos, en el que el actor no estuvo presente.

El hecho de que ambos hayan pasado sus respectivos cumpleaños sin la presencia del otro hace entender que sus diferencias siguen manteniéndoles en pie de guerra. Ninguno parece dispuesto a ceder, aunque sus movimientos dejan claro que su decisión de separarse es firme. Incluso ya se ha planteado la posibilidad de firmar los papeles del divorcio, a falta de unos días para celebrar su segundo aniversario de bodas, el cual tendría lugar el próximo 20 de agosto. No parece probable que para aquel entonces celebren el amor, al menos no juntos. Un final triste para lo que se entendía una historia de amor propia de ser contada en el cine.