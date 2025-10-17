Imparable, María Pombo ha estado en Chile por motivos profesionales y a su vuelta a España ha sido captada por las cámaras de Europa Press en exclusiva. En el aeropuerto, haciendo gala de su simpatía -y luciendo tripita premamá- la modelo confesaba cómo se encuentra tras pasar unos días fuera de casa. En los últimos meses, la influencer ha tenido que hacer varios viajes, algunos acompañada por su marido y otros en solitario, y lo cierto es que estos últimos no los lleva del todo bien porque implica separarse de su familia. Luciendo tripita premamá, Pombo aseguraba ante las cámaras que está llevando su tercer embarazo "bastante bien" aunque reconocía que "no paro". Sin embargo, para la recta final quiere estar mucho más tranquila: "Ahora ya relajo con viajes, que ya mi ginecólogo me ha dicho que relaje, que ya pare un poquito".

Ajena a las polémicas

Con la mejor de las sonrisas, María demostraba haber pasado página a la polémica -que crearon los haters en redes sociales- con Fernando Tejero y aseguraba que su marido ya ha hablado con el actor, con el que sigue manteniendo su amistad: "Claro que sí". Además, la influencer volvía a recalcar que "es una polémica" en la que no quiere volver a entrar porque "me parece absurda". Fue hace poco menos de un mes cuando María tuvo que enfrentarse a un revuelo en redes sociales que ni siquiera esperaba tras unas declaraciones de Tejero en un podcast.

María Pombo llega de Chile feliz y centrada en su embarazo Europa Press

Hace unas semanas, cuando estuvo con Pablo Castellano en Miami, saltaba la noticia de que podrían estar mirando casa para empezar una nueva etapa fuera de España... sin embargo, la modelo comentaba que "eso ya se verá, ojalá" y que "no tenemos planes todavía y no hemos dado más pasos. Estamos trabajando muy a tope y centrados en lo que tenemos ahora, que es mucho, y no hemos dado más pasos". Dando carpetazo a todas las polémicas en las que se ve envuelta, María aseguraba que "ahora nos tenemos que centrar en todo lo bueno que tenemos", sobre todo la llegada de su tercer hijo, Mariana, que es "lo importante".