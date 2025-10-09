Detenido el actor Max Ehrich, ex de Demi Lovato, por un presunto delito de violencia doméstica

El actor y cantanteMax Ehrich, conocido por su breve compromiso con Demi Lovato en 2020, fue arrestado esta semana en Florida por un presunto caso de violencia doméstica, según adelantó el medio estadounidense TMZ. Fuentes policiales informaron que el intérprete, de 34 años, fue detenido tras una intervención en su domicilio, donde habría mantenido una acalorada discusión con su madre que terminó con la llegada de los agentes.

Según el informe policial citado por el medio estadounidense, la intervención se produjo después de que varios vecinos llamaran a emergencias al escuchar gritos y presenciar un posible altercado físico. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la madre del actor visiblemente alterada. La denuncia indica que Ehrich la habría seguido hasta el jardín de una casa vecina, donde supuestamente la empujó y le dio una patada en la pierna. Aunque las lesionesno fueron graves, el incidente se consideró lo bastante serio como para ordenar su detención inmediata.

El intérprete, que fue trasladado a un centro de detención del condado de Miami, quedó en libertad al día siguiente tras abonar una fianza de 1.000 dólares. El caso continúa en investigación y la Fiscalía no ha comunicado todavía si presentará cargos formales. Las autoridades añadieron que el delito por el que se le acusa (agresión a una persona mayor de 65 años) es considerado de especial gravedad en el estado de Florida.

La detención se produjo en un contexto marcado por el comportamiento errático del actor en redes sociales. Horas antes de la llegada de la policía, Ehrich había compartido en Instagram varios mensajes de tono angustiado, con frases como “My heart is broken” (“tengo el corazón roto”) y capturas de notas escritas desde su teléfono. Según TMZ, incluso llegó a retransmitir en directo parte del altercado, en un vídeo en el que su madre aparecía al fondo de la habitación. Fuentes cercanas citadas por el medio estadounidense apuntan a que Ehrich habría estado consumiendo óxido nitroso (gas de la risa) en el momento del incidente, un dato que también figura en el informe policial.

Max Ehrich saltó a la fama en 2020, cuando se comprometió con la cantante Demi Lovato tras solo cuatro meses de relación. La ruptura, ocurrida dos meses después, acaparó titulares y generó un intenso intercambio de mensajes en redes sociales. Desde entonces, el actor había optado por mantener un perfil bajo y centrarse en pequeños proyectos de cine, televisión y música.

Por ahora, ni Ehrich ni su equipo legal se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, y su familia también ha preferido guardar silencio. El caso continúa abierto y las autoridades decidirán en los próximos días si la investigación pasa a manos de la Fiscalía del Estado de Florida para la presentación formal de cargos.