Las dos versiones distintas que explican por qué Anabel Pantoja mandó su comunicado

No hay acuerdo sobre el motivo por el que Anabel Pantoja habría roto su silencio, después de diez días alejada lo máximo posible del foco mediático. Pasa los días enclaustrada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece aún ingresada su hija desde el pasado viernes 10 de enero. Desde una sala de espera ven las horas pasar, tratando de crear una atípica nueva normalidad ante la previsión de que el proceso será largo y tedioso. Así, la influencer y su pareja, David Rodríguez, al fin han podido recibir buenas nuevas sobre la evolución de la pequeña Alma, como así se comenzaba el escrito que realizó la sobrina de Isabel Pantoja para sus seguidores de Instagram. Pero hay dos versiones puestas sobre la mesa para explicar por qué han llegado, precisamente ahora, estas primeras palabras tras el inicio de este calvario médico que ha paralizado la vida del clan Pantoja.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Después de un fuerte hermetismo, estás fueron las primeras palabras oficiales que se ofrecían: “Hace 11 días se paró mi vida. Pero aquí seguimos, luchando con fuerza y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios, y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos. Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino. Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes. Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad, sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza”, mantiene Anabel Pantoja, que después pide a los medios que le ayuden en la tarea de retomar cierta normalidad, para después dejar constancia de que “nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija”.

Pues bien, Antonio Rossi, desde el programa de Telecinco ‘Vamos a ver’, ha querido ofrecer una primera versión que explicaría este cambio de opinión. Para el periodista, la mejoría de la pequeña ha sido clave en el hecho de que Anabel Pantoja y su pareja hayan decidido romper su silencio mediante un comunicado: “Ayer, a la una de la tarde, hubo una noticia significativa y positiva. No solo facilitada por los especialistas de la UMI, sino por los especialistas sobre lo que le ocurre a la niña.Ellos fueron los que dieron el beneplácito para que este cambio ocurriera”, detalla. Al comprobar un avance significativo, habrían respaldado la decisión de ofrecer unas primeras palabras: “Por eso Anabel decidió hacer el comunicado ayer”. Además, el colaborador mantiene que la evolución es favorable, aunque lenta, pero que hay motivos para “estar contentos y esperanzados”.

Por su parte, Gema López, en ‘Espejo Público’ ha dado una versión bien distinta. Desde el matinal de Antena 3, la periodista ha desvelado detalles inéditos: “Os voy a contar una cosa que no había contado hasta ahora. ¿Os acordáis de las primeras imágenes de Isabel Pantoja con un móvil hechas por una persona anónima? Antes de que se produzcan esas imágenes se había captado una imagen de Anabel que no tenía buena calidad”. Esta foto no se logró vender por su falta de calidad, pero asegura que la influencer sabe que hay más imágenes, porque “se han grabado lugares y ella es consciente de todo esto”. Este es el motivo que mantiene la periodista para explicar por qué lanzó el comunicado ahora y no antes o después: “Ahora entendemos que Anabel está respirando. Sabe que hay circulando diversas imágenes, por eso se produce ese comunicado cuando se produce”.