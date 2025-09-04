Ester Expósito y cómo saber marcar tendencia en moda y belleza: estos tres ejemplos lo respaldan

En la vida, las decisiones nos marcan a medida que las vamos tomando. Pueden ser fáciles o difíciles, pero todas se integran en nuestra identidad al mismo tiempo que nos hacemos a ellas. Ester Expósito ha tenido que aprender a lidiar en el arte de la decisión en 'El Talento', la nueva película que protagoniza.

El personaje que la actriz madrileña encarna, Elsa, no es solo una virtuosa del violonchelo; se trata de una amazona que se debate entre el éxito y la autenticidad. Dirigida por Polo Menárguez y con Pedro Casablanc como compañero de rodaje, Ester Expósito está más que decidida a hacernos sentir y reflexionar a través de 'El Talento'.

Esta noche, quien obtuviera reconocimiento internacional por su papel de Carla en 'Élite' visitará 'El Hormiguero' para analizar el estreno inminente de la película y hacer balance de su carrera profesional. Y es que la intérprete ya no es solamente un referente en la industria cinematográfica española; su determinación también la ha llevado a marcar tendencia en moda y belleza.

Las decisiones de la actriz

Ester Expósito siempre ha sabido ejecutar sus decisiones de vestuario con maestría, y un evento tan importante como la entrega de los Premios Goya ha sido testigo de uno de sus looks más aplaudidos. El pasado febrero, la actriz acaparó todas las cámaras gracias al vestido satinado en verde salvia de Vivienne Westwood que llevó a la alfombra roja.

Ester Expósito deslumbra en la alfombra roja de los Premios Goya 2025 Agencia EFE

Otro gran ejemplo de su impacto es su colaboración con marcas conocidas internacionalmente. Hace unos meses, La Razón pudo entrevistar a la actriz a propósito de su designación como embajadora de Desigual, y la madrileña se mostró ilusionada por poder representar a España en el extranjero.

"Siento que todo el mundo adora a España. Madrid está muy fuerte, la gente está loca con Madrid en Estados Unidos y Latinoamérica. Es mi ciudad y me siento orgullosa", declaró en su día Expósito. El lema para la nueva era de Desigual, 'I'm not a doll', le viene como anillo al dedo a la actriz, que nunca ha dudado en criticar las presiones sociales: "Tenemos la vara mucho más alta que los hombres".

Ester Expósito para Desigual Desigual

Pero las decisiones no se reducen simplemente al vestuario. Ester es conocedora de ello y se ha atrevido a cambiar de peinado. Caracterizada por una larga melena rubia, la madrileña se ha decantado para la premiere de 'El Talento' por un flequillo recto que aporta frescura a la armonía de su rostro.

Ester Expósito luce un flequillo recto en la premiere de 'El Talento' GTRES

Para completar el look, Expósito decidió usar un conjunto conformado por una falda de cuadros y una camisa crop. Las sandalias de tacón tipo mule en color blanco fueron la guinda del pastel, haciendo que la actriz fuera el centro de todas las miradas en una noche muy especial.