Del libro póstumo de Álex Lequio a la última demanda de Belén Esteban

Tras pasar por unos meses muy complicados a raíz de la muerte de su hijo, Ana Obregón comienza poco a poco a recuperar su presencia en los medios de comunicación. Si hace pocas semanas lo hizo con su colaboración especial en ‘Mask Singer’, esta semana concede una entrevista a la revista ‘Hola’, a quien recibe en su espectacular casa de Mallorca. La actriz se ha abierto en canal con esta misma publicación, a la que confiesa que Álex Lequio estaba escribiendo un libro antes de morir. Su obra póstuma “pronto saldrá a la luz”, asegura la bióloga.

Por otra parte, la revista Semana lleva en su portada a Belén Esteban, que anuncia nuevas medidas legales contra Toño Sanchís, el que fuera su representante. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha interpuesto una querella criminal contra él y su exmujer, a quienes, según la publicación, se les podría imputar delitos de “apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental contable y tentativa de estafa procesal”. Se trata de acusaciones muy graves que, de ser ciertas, podrían acarrear penas de prisión de hasta seis años.

La revista Lecturas, en cambio, dedica su portada a Carmen Borrego y Terelu Campos, que posan en traje de baño sin ningún tipo de complejo. Mientras la hija pequeña de María Teresa Campos se decanta por un bañador azul marino, su hermana mayor arriesga con un sensual bikini de estampado floral que deja ver la estupenda silueta de la que puede presumir a sus 56 años. “No solo tienen que posar en bañador las mujeres diez, hay muchas mujeres como nosotras, que se sienten identificadas. Nos van a comparar en estas fotos y la perjudicada seré yo. Me la sopla, no vivo de mi cuerpo, vivo de mi mente”, reflexiona la tía de Alejandra Rubio.

Portada de la revista 10 Minutos a miércoles 21 de julio de 2021

Por último, pero no menos importante, la revista Diez Minutos confirma los rumores que han estado sonando en las últimas semanas y que relacionaban a Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez. Las imágenes que aparecen en la portada no dejan lugar a dudas, y la misma publicación asegura que han pasado juntos la noche en un hotel de Cádiz.