Un abrazo a cada trabajador: así se ha despedido Ana Rosa de su equipo tras comunicar su cáncer

Despedida

Este martes fue uno de los días más tristes de Ana Rosa Quintana en Mediaset. Tan solo los íntimos conocían el difícil paso que tenía que dar ante la audiencia. El resto, sus compañeros de cadena, se fueron enterando a lo largo de una mañana imposible de olvidar. La veterana periodista, amiga de quien esto escribe desde nuestra etapa universitaria en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense madrileña. Anunciaba lo que nunca habría querido anunciar, que le habían diagnosticado un cáncer de mama y debía ausentarse una temporada de su programa matinal y, por ende, de su profesión.

Algunos ya percibían que en la vida de la comunicadora, para bien o para mal, algo estaba cambiando.

La semana pasada, dos días, tuvo que irse antes de tiempo del matinal, y no acudió el viernes. Se mantenía el secretismo con las preguntas sin respuesta. ¿Qué le ocurría a Ana Rosa, por que faltaba en el plató que le ha convertido en reina de las mañanas televisivas?

Ella misma confesó su enfermedad: “me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento, que espero que no me tenga alejada de la televisión mucho tiempo”.

Un bombazo que dejaba consternados a todos los que, asombrados, la escuchaban.

Ana Rosa Quintana a la salida de su programa, a 02 de noviembre de 2021, en Madrid (España).

Tras contar el drama, se fue del plató y dedicó el resto de la mañana a despedirse de todos y cada uno de los trabajadores que se encontraban en Tele 5. Me cuentan que hubo escenas muy emotivas, algunas lágrimas y muchas palabras de animo. Ana Rosa se emocionó ante la respuesta de la gente, las muestras de cariño de tantos compañeros que la han tratado en los diecisiete años que lleva en antena su programa.

Para ella, son iguales los altos directivos que los que ocupan los puestos más bajos. Y me dicen que ella misma animaba a los que le mostraban su pesar por las circunstancias.

Una persona de su equipo, que nos pide mantener el anonimato, asegura a La Razón que “Ana está muy tranquila, sabe que la tienen sus médicos muy controlada, que han pillado a tiempo la enfermedad. Es una mujer con una gran fortaleza, muy positiva, lo ha demostrado con sus palabras en directo, animando a todas las mujeres a que se hagan revisiones periódicas. Su intención es seguir a rajatabla el tratamiento y hacer una vida muy normal, al lado de los suyos. No quiere dramatismos de ningún tipo, se siente fuerte, y, como también ha dicho, seguirá haciendo cosas en la productora, detrás de las cámaras”.

Joaquín Prat dejó muy claro que “sin Ana Rosa nos sentimos muy huérfanos, la vamos a echar mucho de menos mientras dure el tratamiento. Confiamos en que vuelva pronto… Ahora necesita tiempo para que la cuiden a ella. Estará una larga temporada lejos de nosotros, pero se ha despedido con la serenidad que tienen las grandes. Un ejemplo para todos los que compartimos con ella este plató.”

Carme Chaparro se confesó “en shock, ojala que se ponga bien lo antes posible. Me enteré esta mañana y me emocioné al ver en directo como os abrazabais todos con ella”, reconoció al mismo Prat en el plató.

También han empezado a llegar mensajes de otras cadenas, como el de Sussana Griso, amiga que no competidora de Quintana, quien manifestó en directo desde el plató de “Espejo Público” que “le mando un gran abrazo a Ana Rosa, que sabemos que ha dejado temporalmente su programa para tratarse un cáncer de mama. Afortunadamente, está localizado y no tiene metástasis… Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza. Desde aquí te deseamos una pronta recuperación”.

Carlos Herrera mandaba “todo mi cariño a mi amiga”, y Toñi Moreno reflejaba sus sentimientos con un simple, pero expresivo, “vamos”.

Igualmente, desde el presidente Pedro Sánchez, a políticos como Pablo Casado, Yolanda Díaz, o Isabel Díaz Ayuso, se hicieron eco de la situación colgando en las redes sociales mensajes animando a la periodista.

Ana Rosa abandonaba las instalaciones de Tele 5 a ´ultima hora de la mañana. En la puerta le esperaban varios reporteros a los que dijo que “estoy tranquila, serena, gracias a Dios la Medicina ha avanzado mucho. El tumor ha dado la cara y lo he atajado rápido y a tiempo. Así que todo va a salir bien”.

Recordemos que hace once años Ana superó otro cáncer de mama, una situación que mantuvo en secreto hasta octubre del 2018, alegando que “no quise decir nada para no asustar a mis hijos pequeños, que entonces tenían seis años. Presentaba mi programa, y no le conté lo que me ocurría ni a mi compañero y amigo Joaquín Prat. Y por las tardes recibía los ciclos de sesiones de radioterapia. No necesité quimio. El único que sabía todo era mi marido”.

Al igual que entonces, su entereza es innegable, y la animosidad a la hora de enfrentarse a la enfermedad es todo un ejemplo para aquellas mujeres que padecen su mismo mal.

Como manifiesta su amiga Sonsoles Ónega, todos le deseamos “salud y suerte” a una mujer imprescindible en nuestra televisión.