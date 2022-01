Omar Montes carga contra la madre de su hijo: “Le parecen de maricones unas zapatillas rosas”

Omar Montes ha vuelto a estar en boca de todas, y una vez más, su música no tiene nada que ver. El cantante ha protagonizado una nueva polémica tras hacer pública a través de sus redes sociales el último enfrentamiento que ha mantenido con la madre de su hijo. Al parecer, la mujer no estaría muy contenta con uno de los regalos que el pequeño ha recibido de parte de su abuelo.

“Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma, pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar, y luego tengo que aguantar que me llamen a mi de todo…”, ha comenzado lamentando el ganador de ‘Supervivientes 2019′.

“¿Unas zapatillas rosas? ¿Te crees que el niño es maricón? Menos mal que no le hace falta calzado, que ya le compro yo lo mejor”, comienza diciendo muy enfadada la madre del niño, según se puede leer en la conversación de WhatsApp que Omar Montes ha publicado en su cuenta de Twitter. Por si todo esto fuera poco, la mujer continúa: “Si fuese por ti, iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar y se lo das a quien consideres. El niño no necesita miserias”.

Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de “maricones”. Esto tengo que aguantar cada día. Siempre me veréis por aquí de broma pero hoy ya no puedo más, con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mi de todo… pic.twitter.com/n4wQA6biFf — Omar Montes (@omarmontesSr) January 9, 2022

Por su parte, Omar Montes ha explicado a la madre de su hijo que las zapatillas rosas de la discordia han sido un regalo de parte de su abuelo, “que hace que no trabaja meses, no tiene ni para darse caprichos él y le compró al niño las zapatillas, ¿cómo puedes ser así?”, pregunta incrédulo el cantante a la mujer.

Unos argumentos que no parecen convencer a la madre del niño, que sigue empeñada en verter toda su furia contra Omar Montes a consecuencia de las zapatillas rosas: “Pues que se lo quede él, además no le hacen falta. Para que se rían de él... ¡Qué mi hijo no es un maricón!”. El cantante no da crédito ante semejantes palabras y pregunta a la mujer: “¿Qué problema tienes con los gays? Yo a mi hijo le enseño a querer a todo el mundo. Mi padre lo hizo con toda la ilusión, ¿cómo puedes ser así?”.

Ahora no voy a poder ver a mi hijo porque si voy la policía me va a joder así es la ley... y mi padre está llorando súper mal porque se cree que es por las zapatillas rosas y la realidad es q las zapatillas no tienen nada que ver el problema lo tiene ella con el odio a los gays — Omar Montes (@omarmontesSr) January 9, 2022

Además, Omar Montes ha señalado después que su padre, el abuelo del niño, está muy afectado por lo ocurrido y lamenta que no podrá ver a su hijo en algún tiempo: “Ahora no voy a poder ver a mi hijo porque si voy la policía me va a joder, así es la ley... y mi padre está llorando muy mal porque se cree que es por las zapatillas rosas, y la realidad es q las zapatillas no tienen nada que ver, el problema lo tiene ella con el odio a los gays”.

Omar Montes ha recibido cientos de comentarios de apoyo ante esta situación y son muchos los que le animan a seguir luchando por educar a su hijo en la diversidad y alejado de los estereotipos de género.