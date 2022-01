Antonio David no puede más y carga contra ‘Sálvame’ en Atocha: “¡Acosadores de mujeres!”

No es ningún secreto que Antonio David siente una profunda animadversión hacia ‘Sálvame’ desde que fue despedido del programa en pleno directo tras la emisión de los primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco, en los que lo acusaba de haber ejercido violencia de género contra ella. Desde entonces, son frecuentes los ataques que el malagueño lanza contra el magacín de Telecinco a través de su canal de Youtube, una de las pocas ventanas que le quedan para dirigirse al mundo. Sin embargo, su último agravio se ha producido desde el corazón de la madrileña estación de Atocha, cuando el ex guardia civil ha aprovechado la presencia de algunos medios para lanzar un dardo envenenado al que un día fue su lugar de trabajo.

“‘Sálvame’, sois unos acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, destruís a las personas. A ver si ponéis este clip”, decía un enfurecido Antonio David Flores antes de bajar las escaleras que le llevaban hasta su andén. Por su parte, el programa ha esquivado el órdago y, aunque en un principio se prometió a los espectadores que emitirían las “imágenes del penas fuera de sí en Atocha”, finalmente el metraje se ha quedado guardado en un cajón de la redacción.

Rocío Flores y Antonio David FOTO: GIM GTRES

Horas antes de estallar contra ‘Sálvame’ en la estación de tren más concurrida de España, el excolaborador ya hizo un intento de enviar un reproche al formato mientras acompañaba en taxi a su hija. Fue precisamente Rocío Flores quien frenó al ex guardia civil al grito de “papá, no, vámonos”. La joven pretendía así frenar la encarnizada guerra que su padre y el programa presentado por Jorge Javier Vázquez mantienen desde hace meses, pero finalmente no pudo evitar que el malagueño entrara al trapo.

Semanas complicadas

Si bien es cierto que la familia entera sufre una vorágine mediática desde que se estrenó la serie documental de Rocío Carrasco, las últimas semanas han sido especialmente duras para los Flores-Moreno a raíz de la relación que Antonio David mantiene con Marta Riesco y que ha llamado la atención de los medios.

Marta Riesco en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Tanto es así que la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha sido vista en la clínica López Ibor de Madrid, un centro especializado en salud mental, y algunas voces cercanas a ella aseguran que su intención era solicitar un parte para alegar daños y prejuicios en una supuesta demanda que estaría preparando.