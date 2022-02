Reconciliación a la vista: Alba Carrilllo y Santi Burgoa, ¡pillados!

Alba Carrillo y Santi Burgoa rompieron su relación en septiembre de 2021, pero cuando todo parecía en calma y sus caminos continuaban por separado... la ex pareja ha sido pillada disfrutando de una cena romántica, muy cómplices y cariñosos. Así lo publica la revista ‘Semana’, que aviva los rumores de una posible segunda oportunidad.

Desde el plató de ‘Ya es mediodía’, Carrillo ha desvelado desvelando que no está “cerrada” a una reconciliación con el periodista pero dejando claro que “la reconciliación tampoco está hecha”. Aunque “ahora mismo” está “soltera”, “se deja querer” por Santi Burgoa: “No sé lo que va a pasar con mi vida. No hay nada cerrado. Estoy en un momento vital que dejo que la vida me sorprenda”.

Santi Burgoa en una imagen de su Instagram

La colaboradora del programa de Sonsoles Ónega se ha abierto y ha explicado que le quiere mucho y han seguido quedando estos meses, pero que si no da el paso de retomar seriamente su relación es porque “tenemos unos problemas estructurales que yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas, que todo pasa por ciertos asuntos”.

Lo cierto es que aunque la reconciliación quede en el aire, Alba se deshace en elogios hacia el presentador. Y es que admite que, para ella, “lo tiene todo”.