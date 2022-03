La jueza Carabantes impone a Rocío Carrasco una fianza de 6.000 euros

Continúa la investigación a Rocío Carrasco por el supuesto impago de la pensión correspondiente a su hijo David Flores. La semana pasada ya se publicó que la Fiscalía solicitó condenar a la primogénita de la Jurado por un delito de “abandono de familia”, y ahora la jueza instructora ha dictaminado que deberá sentarse en el banquillo de los acusados, según el auto al que ha tenido acceso el medio ‘Caso abierto’.

Verónica Carabantes, la magistrada, rechazó sobreseer el caso al encontrar “indicios de criminalidad” en la conducta de la demandada, a la que imputa un “delito de impago de pensiones y contra los derechos y deberes familiares”, y ordena que se celebre un juicio del que todavía no se conoce la fecha.

En el mismo auto, la juez Carabantes impone a Rocío Carrasco el abono de una fianza de 6.000 euros “para asegurarse las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele”. De lo contrario, la heredera universal de ‘la más grande’ estaría expuesta al embargo de sus bienes en una cantidad equivalente al total del aval.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

En el juicio, declararán como testigos Antonio David Flores y su hijo David, el destinatario de la pensión mensual de 200 euros que Rocío Carrasco no habría abonado desde que se le impuso en el año 2018. Además, la acusación particular solicita también la intervención en sede judicial de Olga Moreno, aunque de momento no se ha confirmado su llamamiento.

Mientras que la parte demandante solicita para Carrasco un año de prisión y el abono de 15.000 euros, la Fiscalía reduce la condena a 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. En total, 10.800 euros, más otros 8.200 con intereses por las asignaciones de la pensión atrasadas entre febrero de 2018 y julio de 2021.

David contra su madre

En este sentido, cabe recordar que fue el propio David Flores quien ratificó en sede judicial la demanda que Antonio David interpuso contra Rocío Carrasco por el impago de su pensión. El joven solo puso una condición para acabar con el proceso: que sus progenitores cesaran en su guerra legal. “Dentro de los juzgados, hizo un llamamiento en el que él estaba dispuesto a renunciar a la pensión que le pudiera corresponder a cambio de que sus padres, los dos, se dejaran de denunciar mutuamente”, explicó entonces el abogado de la familia.