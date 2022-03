Las lágrimas de Vicky Martín Berrocal al recordar su ruptura con Joao Viegas

Fue en 2018 cuando se dio a conocer la relación entre Vicky Martín Berrocal y el portugués Joao Viegas, el exvicepresidente del Sporting de Lisboa. Su romance se fue afianzando con el paso del tiempo, hasta el punto de que, el año pasado, la diseñadora hizo las maletas y se marchó al país vecino para empezar junto a su pareja una nueva vida. Todo parecía ir viento en popa. De hecho, incluso empezaron a hacer planes de boda. Me encantaría casarme. Y si me caso, no sería firmar un papel y ya, será vestida de novia, de blanco… ¡La vida hay que celebrarla!”, señaló ella en ‘Vanitatis’.

Sin embargo, el inesperado regreso a España de Vicky Martín Berrocal disparó los rumores hace unos meses de que la pareja podría estar atravesando un momento de crisis, hasta que el pasado febrero se confirmó que habían tomado caminos separados. Desde entonces, la diseñadora se ha mantenido en silencio, pero hoy se ha pronunciado sobre su dolorosa ruptura durante una entrevista con ‘Jaleos’, en la que se ha abierto en canal sobre lo que ha significado Joao Viegas en su vida, al que define como su “relación más importante”.

Joao Viegas Soares y Vicky Martín Berrocal FOTO: Vicky Martín Berrocal Instagram

Sobre la razón de su ruptura, Vicky Martín Berrocal ha aclarado que le costó hacerse a su vida en Portugal, alejada de su hija Alba y de sus otros seres queridos. Al principio, cuando su relación con Joao Viegas iba bien, se hacía más llevadero, pero cuando la situación empezó a torcerse, ya no le compensaba. “Yo me di cuenta de que allí no era muy feliz. Cuando renuncias a tantas cosas, yo creo que necesitas que todo funcione muy bien. Cuando deja de funcionar y estás aquí, puedes tirar con ello, pero desde allí...”, explica.

Aun así, Vicky Martín Berrocal todavía guarda un inmenso cariño y respeto hacia el que ha sido su pareja durante cerca de cuatro años. De hecho, se emociona y le cuesta contener las lágrimas al recordar tiempos pasados en los que fueron felices. Especialmente afectada se muestra cuando menciona a Tara, la perrita que regaló a Joao Viegas. “Perdón, es que era una familia y me he emocionado, de verdad. (...) Tenía un hogar, había cinco hijos. Éramos seis viajando. Ha habido muchas cosas que he compartido con que no he compartido con nadie. Una se rompe”, lamenta ante ‘Jaleos’ mientras rompe a llorar.

A pesar de todo, la diseñadora se muestra fuerte y dice no arrepentirse de las decisiones que ha tomado, aunque deja la puerta abierta a una reconciliación: “Nunca se sabe”.