Vicky Martín Berrocal vuelve a Lisboa: ¿reconciliación con João Viegas?

Hace pocas semanas se dio a conocer que la relación entre Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas, el exvicepresidente del Sporting de Lisboa con el que salía desde el año 2018, había llegado a su fin. La noticia fue una sorpresa para la opinión pública, puesto que, tras la mudanza de la diseñadora a la capital lusa, parecía una pareja de lo más consolidada. En sus últimas apariciones, ella no ha disimulado su tristeza ante la ruptura y ha dejado la puerta abierta a la reconciliación. Una segunda oportunidad que ya se podría haber producido, atendiendo al inesperado y misterioso viaje que acaba de emprender hasta tierras portuguesas.

Vicky Martín Berrocal ha regresado a Lisboa, la ciudad en la que tan feliz fue y compartió su vida con Joao Viegas. Esta información ha alimentado los rumores de que la expareja podría estar intentando reconducir su relación, aunque también cabe la posibilidad de que la diseñadora haya viajado hasta la capital portuguesa para recoger las últimas pertenencias que le quedaban en el que fue su nidito de amor. En cualquier caso, no es ningún secreto que es uno de los momentos más difíciles para ella, a juzgar por las declaraciones que ella misma concedió recientemente.

Vicky Martín Berrocal FOTO: @vickymartinberrocal

La diseñadora explicó las razones de su ruptura con el portugués, haciendo hincapié en que su relación dejó de funcionar en la última etapa. Además, vivir en Lisboa alejada de su familia y sus seres queridos también le pasó factura. “Yo me di cuenta de que allí no era muy feliz. Cuando renuncias a tantas cosas, yo creo que necesitas que todo funcione muy bien. Cuando deja de funcionar y estás aquí, puedes tirar con ello, pero desde allí...”, reconoció en una entrevista con el digital ‘Jaleos’. Estaba tan apenada por el fin de “la relación más importante de mi vida” que ni siquiera pudo contener las lágrimas.

Vicky Martín Berrocal rompió a llorar cuando salió a relucir el asunto de su perrita, la mascota que compartía con João Viegas y que ya formaba parte de aquella bonita familia que habían formado. “Perdón, es que era una familia y me he emocionado, de verdad. (...) Tenía un hogar, había cinco hijos. Éramos seis viajando. Ha habido muchas cosas que he compartido con que no he compartido con nadie. Una se rompe”, dijo mientras se secaba las lágrimas.