Chanel, tras Eurovisión: “Lo que ha pasado ha sido muy grande”

Una semana después de lograr el mejor puesto para España en Eurovisión, desde 1995, Chanel revela a “¡Hola!” sus planes de futuro. La cantante confiesa que “todavía estoy soñando”. Un increíble trabajo que incluso los Reyes ha reconocido personalmente. “Muchísimas felicidades por su fantástica actuación en Eurovisión. Has hecho historia para España en este festival al alcanzar ese tercer puesto en una reñida final”, reza la misiva de Felipe VI y Letizia.

A partir de ahora, la artista solo desea pasar “un mes encerrada” con los suyos en Olesa, Barcelona, donde reside con su familia. “Llevo tanto cansancio acumulado... Lo único que quiero es dormir y comer. Por las noches, todavía sueño con todo lo que ha pasado, pero es bonito”, asegura.

Entre sus planes de futuro, Chanel piensa internacionalizar su carrera. “Por qué no irme fuera de España? Es algo que me he planteado muchas veces y o lo veo lejano”, afirma. “Quiero grabar un disco y estoy muerta de ganas de volver a ensayar con Nacho Cano para su musical. Para mí, no es un deber moral, porque ese musical es mi casa y los artistas que allí están, mi familia. Al final, Nacho es... cómo llamarlo... un descubridor, un mentor. Estoy en contacto con él todos los días y, para mí, es muy importante todo lo que me transmite”, añade.

Sobre las irregularidades que ha detectado la organización del Festival de Eurovisión en el envío de las puntuaciones de algunos países, Chanel confiesa que “eso lo tiene que aclarar la Unión Europea de Radiodifusión. Nosotros somos artistas”.

La cantante Chanel, tras su éxito en Eurovisión. FOTO: Manuel Pinilla Cruces Europa Press

A todos los que la criticaron por ser la representante española en el Festival asegura que no les diría nada. “No quiero atender a esas malas energías y esas malas vibraciones. Lo único que he hecho ha sido vibrar en la onda del trabajo, del esfuerzo y de la ilusión. Si hubieran sido críticas constructivas, las hubiera cogido, porque me gusta aprender. Pero en este caso no lo han sido, así que no lespresto atención”.

Muy orgullosa de esta experiencia, Chanel afirma que se queda “con las personas maravillosas que he conocido y con las relaciones que he afianzado con aquellas que ya conocía. Por ejemplo, Kyle Hanagami -su coreógrafo y Leroy Sánchez -uno de los compositores del tema “SloMo”- han sido un descubrimiento. No solo en lo artístico, sino también en lo personal. Como yo digo, se han convertido en mis dos ángeles. Para mí son superespeciales e imprescindibles para esto”.