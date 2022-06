De Kiko Matamoros a Juan Muñoz: el espectacular adelgazamiento de los concursantes de “Supervivientes 2022″

La escasez de comida y el hambre son los principales enemigos en “Supervivientes”. Los concursantes no solo se tienen que enfrentar a pruebas de superviviencia extrema, a la convivencia, a los conflictos entre ellos sino también al mal tiempo y, sobre todo, a los efectos que provoca la falta de alimentos.

El espectacular físico de los “supervivientes” edición tras edición demuestra que es un reality donde no se pasa bien y el desgaste, físico y mental, es máximo. En la edición de este año Kiko Matamoros y Rubén Sánchez han expermientado una pérdida de masa muscular espectacular, y es que la dieta de pescado-arroz-pescado-coco hace estragos todos los años en todos ellos.

Los primeros expulsados de la edición de 2022 han ido desfilando por delante del famoso espejo, en el que han comprobado su cambio físico. Charo Vega, primera expulsada, ha regresado a España con 5,9 kilos menos; Rubén Sánchez, segundo, ha perdido 16,9 kilos, mientras que Ainhoa Cantalapiedra, tercera expulsada, ha perdido 6,4 kilos.

Quien ha experimentado también una gran pérdida de peso ha sido Juan Muñoz, que pasará también a la historia del concurso por ser el primer participante en abandonar voluntariamente. El humorista ha variado considerablemente, llegando a adelgazar casi veinte kilos: “He perdido 17 kilos y quiero bajar un poco más. Como he dicho, empieza la nueva etapa de Juan Muñoz. El cambio físico es notable y el de mente también”, confesó Juan Muñoz a Jorge Javier Vázquez.

“Para mí ha sido un impacto esta experiencia. Ha sido positivo, quiero sacar la parte positiva. Me he encontrado con Juan Muñoz, he hablado mucho con Juan Muñoz por dentro. He reflexionado mucho sobre todas las cosas y sobre todo lo que quiero hacer. Creo que esto va a dar un cambio total en mi vida en muchos aspectos porque he reflexionado mucho sobre todo lo que quiero hacer. Agradezco haber estado aquí”, reflexionó el humorista en Telecinco.

En la edición de 2020 fue espectacular la pérdida de peso de José Antonio Avilés: 23 kilos que batió el récord de todo el concurso y Rocío Flores 16.

Otros cambios de peso muy recordados son los de José Luis Losa, recientemente fallecido, Edmundo Arrocet, Chelo García Cortés o Rafa Camino. El bailarín Antonio Canales en la edición de 2021 bajó 14 kilos en sólo un mes de concurso.

Un caso distinto fue el de Anabel Pantoja, quien apenas perdió 100 gramos, ya que la sobrina de Isabel Pantoja afirmaba que comía “como un pajarito” y que en la isla había comido más que en casa. No el ocurrió lo mismo a la tonadillera que volvió a España con casi diez kilos menos.