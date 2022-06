Shakira y Piqué: tenemos las claves legales de su polémica ruptura

Es, sin duda alguna, la noticia de la semana, del mes, del año. La pareja formada por el futbolista Piqué y la cantante colombiana Shakira se rompe tras doce años juntos y dos hijos en común. Aquél 2010 que nos trajo nuestro primer mundial al ritmo del waka-waka, les llevó a ellos una preciosa historia de amor que toca ya a su fin. ¿Las causas de la ruptura? Según ellos, por desgaste. Sea por lo que sea ahora toca que se sienten a hablar si es que conservan algo de cordialidad o, si no es así, tendrán que hacerlo a través de sus abogados.

¿Cómo será el proceso de separación de la mediática pareja?

Shakira y Piqué no se casaron, pero sí tienen dos hijos. ¿Cómo se resuelve esto ante los tribunales? “Con independencia de que hayan contraído matrimonio o no, -explica Delia Rodríguez de Vestalia Asociados-, los hijos son iguales ante la ley. En este sentido, la diferencia parte de si este proceso se dilucidará de forma amistosa o contenciosa, en cuyo caso habría que interponer una demanda de medidas paterno filiales”.

Por lo tanto, Shakira y Piqué tendrán la opción de negociar (con un mismo abogado, o cada parte con el suyo) las medidas en cuanto a las relaciones con los hijos en común. De momento la expareja ya ha anunciado en medios que priorizarán preservar la intimidad familiar por el bien de los niños.

“En caso de que no lleguen a este acuerdo tendrán que poner cada uno una demanda o contestar la del otro en su caso y se celebrará un juicio”, explica la experta.

Cómo es lógico, la vía amistosa permite mantener la confidencialidad en separaciones tan mediáticas, lo cual beneficia a todas las partes, especialmente a los menores.

¿Qué pasa si había un acuerdo “pre-matrimonial”?

Aunque no estén casados es bastante probable que lo hayan firmado habida cuenta del patrimonio elevadísimo que ambos tenían (y tienen) por separado en el momento en el que iniciaron su convivencia. “Si existiese un acuerdo de pareja sería válido en cuanto a las medidas económicas, entendiéndose que es un acuerdo privado entre partes, siempre que se haya hecho con plena libertad y autonomía. En el caso de la ya ex pareja, cualquier acuerdo en cuanto a medidas paterno-filiales tendrá una validez muy relativa, pues, al existir menores, incluso en la vía amistosa el tribunal deberá aprobar y homologar el convenio regulador que suscriban las partes. En el caso de que la expareja acabase demandándose, ocurriría algo similar, pues la decisión que adopte el Juez, y el informe que emita el Ministerio Fiscal, deberán valorar por encima de cualquier acuerdo el interés superior de los hijos en común”, sostiene la letrada Delia Rodríguez.

¿Qué pasaría si Shakira obtuviese la custodia? ¿Se podría ir de España?

Teniendo en cuenta que es colombiana y posee casa en Miami y en Bahamas, en el caso de que ella quisiera cambiar de residencia, con la oposición de Gerard Piqué, “tendría que pedir la autorización judicial expresa de cambio de residencia, puesto que después de las reformas recientes del código civil se especifica de manera muy concreta que, dentro de las decisiones del derecho del ejercicio de la patria potestad, se incluye también el cambio de residencia de los menores.

El consejo que puedo ofrecer a Shakira es que, si ella quiere marcharse fuera de España deberá pedirlo expresamente, junto a la custodia y al resto de medidas. En cuanto a Piqué, si fuera mi cliente le diría que, si aspira a obtener una custodia compartida, deberá oponerse a esta salida de los menores, solicitando de forma urgente, en su caso, unas medidas cautelares para impedir cualquier viaje de los hijos en común.

¿Cabe que alguna de las partes pida una pensión compensatoria?

La abogada lo tiene claro: “no, sería imposible puesto que al no haber habido un matrimonio este derecho de indemnización por desequilibrio económico no existiría; sí que podrían pedirse otro tipo de indemnizaciones -por trabajo exclusivo al cuidado de los niños o si uno de los dos hubiera apoyado profesionalmente al otro-, que en este caso no es así ya que ambos tienen unas carreras ampliamente conocidas e independientes”.