Alba Carrillo estalla en redes contra los que critican su físico y su peso

Es innegable que Alba Carrillo es una de las mujeres más guapas y espectaculares de la pequeña pantalla. Su trayectoria como modelo la ampara y ha sido una de las colaboradoras más perseguidas y deseadas de la televisión. En esta ocasión, la televisiva es noticia por haber respondido a los haters que han opinado sobre su cuerpo y su peso en una publicación de Instagram. La ex de Feliciano López ha estallado contra los que la han acusado de haber engordado y ha sido muy dura y tajante con los que la han criticado, lanzando un alegato a la salud mental, que se ha convertido en viral y ha sido aplaudida por todos.

La colaboradora de televisión se encuentra en estos momentos en su pueblo natal, Nava del Barco, disfrutando de la naturaleza y de su familia, en un entorno idílico en la sierra y ha querido compartir con todos sus seguidores lo bien que se lo está pasando durante estos días de vacaciones y desconexión. En una de las fotos publicada, la modelo aparecía en bikini y, estupenda, radiante y feliz. Pero por lo visto, para muchos de sus seguidores, lo que más llamaba la atención era un supuesto aumento de peso. Al instante, Alba Carrillo respondía a todos los que cuestionaban su cuerpo: “No estoy engordando”. Este mes, la televisiva no está entrenando y está centrado en disfrutar de la vida, sin preocuparse por su cuerpo y su estado físico.” “Estoy estupenda en todas las analíticas y la ropa me queda fetén”, añadía después. Tras esto, quería recordar que estos comentarios pueden “hacer daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca”, haciendo un símil a la imagen de su publicación.

“Yo sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar, pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos”, respondía con mucha crítica a todos sus haters. “Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar, pero con el cerebro ni te cuento”, terminaba diciendo en su alegato, dando valor a la mente y no al físico de las personas. Sus palabras han sido muy aplaudidas por todos y se ha convertido en viral. Alba Carrillo, que se ha dedicado de manera profesional a vivir de su imagen, ha querido poner su granito de arena en la lucha contra los haters que critican el cuerpo de las mujeres y, sin duda, su discurso ha llegado muy lejos.