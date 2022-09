Qué bien: los amiguetes visitan la Moncloa

Inauguración del curso político: 50 ciudadanos dialogarán hoy con Él en la Moncloa. No creo, como cuentan, que los afortunados a los que Él se mostrará en todo su esplendor hayan sido seleccionados por especialistas en castings de Mediaset. No le hace falta. Informan fuentes oficiales que han sido escogidos entre los 250.000 que se dirigieron por carta a la Moncloa para exponer al presi sugerencias, inquietudes, reflexiones, dudas, quejas y peticiones. Digo que no le hace falta porque el mero hecho de haberse dirigido esperanzados y animosos a la Moncloa en busca de respuestas a peticiones, dudas, quejas, sugerencias, reflexiones e inquietudes, ya ofrece un perfil claro de los remitentes: son ingenuos escolares en primero de Devoción, Fe y Confianza en el Gobierno, y serían felices si les permitieran colocar exvotos en la capilla de la Moncloa para agradecerle la gran atención prestada a sus dudas, sugerencias, quejas, etc.

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

Son los elegidos entre los que son capaces de creer que Pilar Alegría repartirá abanicos en la puerta de los colegios para combatir los calores que aún puedan llegar, o que Teresa Ribera regalará estufas de leña a tutiplén para que nos calentemos este invierno, o que María Jesús Montero va a distribuir cheques-regalo entre los que empujamos el carrito de la compra en los supermercados, o que Yolanda Díaz va lograr por lo menos un salario mínimo de 1.500 euros, o que Irene Montero promulgará una ley para que los niños menores de un año puedan cambiar de sexo interpretando los matices de su llanto o su rechazo a los patucos rosas o azules.

Son los que nunca harán preguntas complejas: “¿Cree que le votará Txapote si al final, como está previsto, pasa las Navidades en casa?” Qué suerte, Carme Chaparro: moderar un acto tan moderado. ¿Habrá barbacoa?