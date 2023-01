Shakira lanza nueva canción el día del cumpleaños de Piqué

La artista colombiana no para de cosechar éxitos a raíz de su separación de Gerard Piqué. Su último tema compuesto con el DJ Bizarrap, “Session53″ se ha convertido en el mejor estreno latino de la historia. Sus fans están expectantes ante el lanzamiento de su nuevo tema, el próximo 2 de febrero, coincidiendo con su cumpleaños y el del ex jugador del Barça. Ese día la artista colombiana soplará 46 velas, mientras que el barcelonés, 36.

Después de sus últimos “zasca” musicales” a Piqué, todo parece indicar que el nuevo single podría darle el día al ex futbolista. En esta ocasión, se trata de un tema en el que Shakira colabora “la bichota”, Karol G, y las primeras informaciones apuntan a que la letra no será tan explícita como la anterior.

Piqué presenta a Clara en redes

Tras la polémica de la última cancíon de Shakira y de los rumores de crisis con Clara Chía, Gerard Piqué ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho ¡basta! El ex futbolista del Barça, que desde que saliera a la luz su relación con Clara no se ha escondido, ha decidido dar un paso más en su relación publicando por primera vez una foto de su pareja en su perfil de Instagram. Un gesto que ha sido alabado por sus seguidores en las redes sociales.

Desde que se conoció su romance en agosto, cuando la revista “¡Hola!” publicó las imágenes de la pareja yendo a la boda de unos amigos de Piqué, ninguno se ha ocultado pero han tratado de no ser inmortalizados. A los actos a los que han acudido han entrado por separado y de los viajes que han hecho a París o Praga no han dejado constancia. Es por tanto la primera vez que se muestran con naturalidad, la presentación oficial de una historia de amor se había puesto en entredicho, con la aparición incluso, de una supuesta nueva novia, abogada, del ex futbolista del Barça.

La foto se ha publicado dos días después de que Piqué y Chía hayan aparecido juntos en un evento de la Kings League, donde se mostraron públicamente varias muestras de cariño, zanjando los rumores de un supuesto distanciamiento.

En la foto compartida por Piqué aparece la pareja mirando a cámara, y cuenta ya con más de 2,4 millones de “Me Gusta” y 424 mil comentarios.

El pasado domingo fue un día importante para Piqué y Shakira ya que su primogénito, Milan, cumplía diez años. El niño llegaba a casa de sus abuelos paternos en la urbanización Ciutat Diagonal, ubicada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), muy cerca de la que compartía la cantante con el empresario.