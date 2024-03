Adara muestra las cicatrices de sus piernas un mes después de denunciar las quemaduras

Ya ha pasado más de un mes desde que Adara Molinero conmocionó a sus seguidores tras compartir unas duras imágenes en las que sus piernas aparecían totalmente quemadas. La influencer relató entonces que se había sometido a un tratamiento estético para eliminar las manchas producidas por el sol que aparecieron tras su paso por "Supervivientes", pero su paso por la clínica se convirtió en una auténtica pesadilla.

"Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias (...) Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado", lamentó entonces mientras mostraba sus piernas totalmente vendadas.

Adara Molinero, tras sufrir quemaduras de segundo grado Instagram

A partir de ese momento, comenzó un cruce de acusaciones con la clínica, que aseguraba que las quemaduras eran normales y que Adara no siguió las indicaciones que le trasladaron tras el tratamiento. Un mes después del incidente, Adara ha vuelto a dirigirse a sus redes sociales para explicar que debe usar medias cada vez que se pone falda porque todavía tiene las cicatrices de las quemaduras. La influencer ha mostrado las marcas y lo cierto es que todavía son bastante evidentes, con zonas hiperpigmentadas con la forma de la máquina láser. De hecho, en su día Adara ya explicó que los médicos que la atendieron después la avisaron de que podría arrastrar estas cicatrices de por vida.

Adara muestra las cicatrices de su tratamiento estético Redes sociales

La madrileña avisó de que emprendería acciones legales contra la clínica, mientras que desde el centro también se defendieron asegurando que demandarían a Molinero por falso testimonio.

Nuevo retoque

Pese a esta mala experiencia, en la familia de Adara no han perdido la confianza en los retoques estéticos y la influencer acaba de anunciar que su madre, Elena, también famosa por su paso por "Supervivientes", pasará por quirófano para cambiar un aspecto de su cuerpo que siempre la ha acomplejado.

Elena Rodríguez, madre de Adara Instagram

Aunque no ha revelado de qué se trata, sí ha explicado que su madre se pondrá en las manos del mismo cirujano que operó a Adara la nariz, una rinoplastia con cuyos resultados quedó encantada. Ojalá que Elena tenga mejor suerte que su hija en su intento de eliminar las manchas de sus piernas…