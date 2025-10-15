Se agotan los tangas con vello púbico de Kim Kardashian

Corría el año 2019 cuando Kim Kardashian decidió expandir su imperio más allá del entretenimiento y la belleza. Fue entonces cuando, junto con el empresario Jens Grede, lanzó SKIMS, una innovadora marca de ropa interior, prendas moldeadoras y ropa de descanso. El objetivo era ambicioso: crear una línea inclusiva, cómoda y funcional, diseñada para cuerpos reales y diversos. Con una propuesta que rompía con los rígidos cánones tradicionales del shapewear, SKIMS apostó por la comodidad, la representación y la versatilidad como sus pilares fundamentales.

Desde su debut, SKIMS ha marcado un antes y un después en la industria de la moda íntima. Su éxito se debe en gran parte a su extensa gama de tallas y tonos de piel, un detalle que, aunque básico, había sido históricamente ignorado por otras marcas. Este enfoque ha sido clave para conectar con una audiencia amplia y diversa, impulsando a la firma hacia la cima del mercado global.

Actualmente, SKIMS no solo es una de las marcas más rentables de Kim Kardashian, sino también una de las más influyentes. Ha alcanzado valoraciones multimillonarias, protagonizado colaboraciones con celebridades internacionales y firmado alianzas con eventos de gran prestigio, como los Juegos Olímpicos, donde se convirtió en proveedor oficial de ropa interior para el equipo de Estados Unidos.

Pero si algo ha hecho de SKIMS un fenómeno cultural, son sus campañas de marketing virales. En marzo pasado, por ejemplo, un enorme globo de 18 metros con la figura de Kim en bikini apareció en pleno centro de Nueva York, captando la atención mundial. Pocos meses después, en agosto, Anthony Hopkins viralizaba una faja facial de la firma que prometía eliminar la papada al usarla al más puro estilo de Hannibal Lecter, el asesino caníbal al que dio vida en “El silencio de los corderos”.

Ahora, SKIMS vuelve a copar titulares tras el lanzamiento de una línea de tangas decorados con pelo sintético que imita al vello púbico. Años y años de sometimiento a la esclavitud de la depilación contra la que Kim Kardashian parece rebelarse como mejor se le da: ganando dinero.

Las extravagantes prendas se venden por más de 40 euros en varios colores, y la mayoría ya se han agotado. “Nuestra tanga más atrevida hasta ahora. Hecha a mano con una malla súper transparente y elástica, esta tanga tipo hilo presenta una mezcla de cabello sintético rizado y liso en doce variaciones de tonos diferentes. Completada con tiras elásticas laterales. Ajuste fiel a la talla”, detallan desde SKIMS.