Carmen Borrego planta a Telecinco: no acude a su trabajo por su guerra con Belén Rodríguez

Belén Rodríguez finalmente ha terminado a malas también con Carmen Borrego. La hija pequeña de María Teresa Campos estaba entre la espada y la pared en el conflicto que separaba a la periodista de su hermana, Terelu Campos. Siempre se han considerado familia, pero un malentendido o una traición, según el punto de vista de una y otra, les hizo entrar en guerra y desde hace años no se hablan. Al menos no en la intimidad, aunque sí en los platós de televisión donde viven tensos cara a cara o lanzamientos de bombas atómicas.

En medio de esta batalla, Carmen Borrego prefería mantenerse al margen. Pero hace unas semanas optó por dejar fuera a Belén Ro de un homenaje a su madre en ‘TardeAR’. Esto hizo estallar a quien fuese su íntima amiga y así enzarzarse en su propio cruce de reproches y desaires públicos. Este lunes se ha vivido el último. Uno que ha afectado a la normal dinámica del programa de Telecinco, después de que la hermana de Terelu haya decidido no acudir a su puesto de trabajo para no tener que verse las caras con su nueva enemiga pública. Todos están que trinan con ella.

Carmen Borrego Belén Rodríguez y Terelu Campos Gtres

El silencio de Carmen Borrego que molesta a todos

Frank Blanco presentaba a sus colaboradores y terminaba con Belén Rodríguez: “Es que claro, no sabemos si tú eres la responsable de esto o no”, le anunciaba, mientras ella se reía a carcajada limpia. “Los que lleváis toda la tarde viéndonos, ya os lo hemos explicado antes, en el equipo, en ‘TardeAR’, tenemos una preocupación real. Y es que la semana pasada estuvo aquí en plató y anunció que iba a conducir una sección nueva en el programa, Carmen Borrego. A nosotros nos hubiese encantado que esa sección se hubiese puesto hoy en marcha y si no hoy, esta semana. Pero, a día de hoy, esa sección desde luego hoy no se va a hacer y esta semana tampoco lo tenemos claro, porque está todo en el aire”.

Parece que Carmen Borrego ni tan siquiera ha descolgado el teléfono para anunciar que no iba a afrontar al final este encargo laboral. No solo no ha acudido a su trabajo, sino que además no ha ofrecido excusas para su ausencia. Desde el programa están muy preocupados, aunque le echan humor: “Carmen, si nos estás viendo, yo de verdad que hago lo que sea necesario para solucionar esto”, le anuncia el presentador. “Yo también” se suma Belén Rodríguez, aunque le subrayan que “no lo va a hacer por tu culpa” y ella se ríe. Aunque en realidad dicen que no tiene claro si esto es verdad, pues asegura que “ha perdido la ilusión”.

Carmen Borrego anunciando su nueva sección en 'TardeAR' Telecinco

Carmen iba a ser “la defensora de los borregos”, que vendría a poner voz a la audiencia en ‘TardeAR’. Así lo anunció ella misma la semana pasada con mucha ilusión. Pero desapareció antes de su estreno este lunes. Su cara a cara con Belén Rodríguez fue muy tenso y parece no tener demasiadas ganas de volver a cruzarse con ella en el plató de Telecinco. Iban a convertirse en compañeras de trabajo justo cuando se convirtieron en enemigas. Discutieron, aunque ambas dicen que se quieren mucho, pero se quieren lejos. El enfado no ha terminado, pero ambas desean que él fuego no se descontrole, de ahí que no añadan más leña.