Alejandra Rubio vende a su primo: desvela las dos grandes mentiras de José María Almoguera

Alejandra Rubio no quiere que el conflicto familiar empañe su feliz espera. Embarazada de Carlo Costanzia, del que se declara enamoradísima, la hija de Terelu Campos quiere permanecer ajena a todo lo referente a José María Almoguera. Su primo ha puesto en jaque a su madre, Carmen Borrego, con la que la joven está muy unida tras superar sus rencillas del pasado. Es por eso que ahora sufre al ver cómo se la trata, aunque no entienda que ella participe del negociado y gane su dinero, mientras se queje constantemente de las consecuencias. Alejandra expresó su deseo de permanecer al margen y pidió a su madre que hiciese lo propio y no saliese escaldada. No obstante, no ha podido morderse la lengua más y ha terminado por hacer revelaciones sobre su primo que le dejan en muy mala posición, entre otras cosas como mentiroso, además de subrayar sus ansias de enriquecerse en los medios.

Lo primero que ha querido dejar claro Alejandra Rubio de la entrevista que concedió José María Almoguera en ‘De viernes’ con su madre escuchando todo en una sala contigua es que “ha dicho cosas que no me han gustado”. Tanto, que su relación con José María Almoguera se ha visto resentida en las últimas semanas, llegando a romper lazos que antes eran especialmente estrechos. Todo después de que él se quejase de cómo su prima se había cebado con él en los platós en los que colabora: “Estoy dolido”. Le tocaba el turno a ella y no ha dudado en responder a la audiencia, pues a él parece que ya no lo hace directamente desde hace un tiempo: “No he vuelto a hablar con él, yo le escribí y le pregunté por qué hacía esto, tuvimos una conversación bastante larga donde yo hablé bastante poco. Me contó lo de la entrevista, pero que diga que yo he aprobado que dé una exclusiva es falso. Él me explica que lo hace porque quiere dinero para comprarse una casa, patrocinadores… yo le digo que así no va a conseguir nada”, desmiente a su primo para salvarse ella misma de la controversia.

No ha dejado a su primo vendido ante el público, pues ha tratado de hacerle entender cómo funciona este mundillo antes de entrar de lleno y sin protecciones. De ahí que le haya dado el visto bueno para cargar contra Carmen Borrego a cambio de un cheque no es verdad: “No le contesté más, no me gustaron cosas y no quería seguir en la rueda”. Es por eso que Alejandra Rubio anuncia un cambio de actitud respecto a su primo: “Le he defendido cuando le he tenido que defender, pero hay cosas que me duelen, como el tema de mi abuela. Que diga que iba, cuando no iba a verla, y ese tema me duele. Que diga que su abuela estaría orgullosa… para quedar bien en televisión, es que no”, se revolvía cada vez más contra él, denunciando los puntos en los que ha mentido y que le han tocado la fibra.

Un sufrimiento para Alejandra Rubio que va más allá de su amor propio o el recuerdo que atesora por su abuela, María Teresa Campos. También por el cariño que tiene a su tía, Carmen Borrego, a quien ve muy desgastada por este conflicto que ha mermado sus fuerzas y le ha sumido en un pozo de desesperanza: “Me ha dado pena ver a Carmen”, dice al considerar que “no se está dando su lugar”. Cree que la madre está siguiendo una estrategia errónea para conseguir el respeto perdido por su hijo: “Lo ha hecho porque parece que es la única forma de hablar con su hijo, así, públicamente. Y me da pena”. Y es que la hija de Terelu Campos, pese a haber sido criticada por su presencia en los medios y sus propias exclusivas, tiene claro dónde están los límites y al valorar los pasos dados por José María Almoguera, sentencia que “así no es como se hacen las cosas”.