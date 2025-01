Alice Campello rompe su silencio sobre la foto que podría confirmar su reconciliación con Morata

Tras su sonada separación, Alice Campello y Álvaro Morata comienzan 2025 envueltos en especulaciones sobre una posible reconciliación. El motivo: la publicación en Instagram de una foto en la que la influencer italiana muestra la decoración del cuarto de juegos de sus hijos. En una de esas paredes destaca una foto de ella y el futbolista besándose frente a la Torre Eiffel.

La imagen rápidamente se convirtió en viral entre sus seguidores que veían en el detalle un gesto de reconciliación del matrimonio. Las especulaciones se avivaron aún más tras unas declaraciones de Alice durante su visita a Madrid en diciembre para asistir a una entrega de premios: "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día. Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar", afirmó entonces.

El problema fue cuando en posteriores publicaciones la fotografía había desaparecido de la pared del cuarto de juegos. ¿La había quitado adrede? ¿Fue una coincidencia? Ahora la influencer ha roto su silencio y ha justificado la ausencia de la imagen argumentando que se ha desprendido del imán por el que permanecía colgaeda en la pared. "Aunque la hubiera quitado, puedo tranquilamente poner y quitar lo que me da la gana en mi casa... En este caso no estaba quitada voluntariamente, son vídeos y fotos de diferentes días y repito: ¡se van cayendo y las ponemos como sea, sin un orden específico!", ha afirmado con tono molesto.