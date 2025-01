Morata se pone tierno con Alice Campello meses después de su separación

“Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos decidido separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo (...) No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas”. Con este comunicado anunció Álvaro Morata el pasado agosto que su relación con su mujer y madre de sus cuatro hijos llegaba a su fin tras ocho años juntos.

Una declaración que invitaba a pensar que su ruptura se había producido de mutuo acuerdo, y lo cierto es que el devenir de los acontecimientos así lo ha demostrado. Morata y Campello han seguido dejándose ver juntos y derrochando complicidad en varias ocasiones, como cuando acompañaron a sus hijos al colegio. El cariño y el respeto que mutuamente se profesan sigue intacto, tal y como se ha hecho patente este 9 de enero, cuando su pequeña Bella alcanza dos años de vida.

El futbolista ha querido felicitar públicamente a su benjamina con una bonita fotografía de sus vacaciones de Navidad, y de paso ha aprovechado para lanzar un mensaje de agradecimiento a su expareja: “Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón. Gracias, Alice, por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi”.

El deportista parece recordar así el nacimiento de su hija pequeña, un momento de lo más agridulce para la familia. Tras el parto, Alice Campello sufrió una fuerte hemorragia y pasó cerca de 12 horas en quirófano, donde tuvieron que someterla a más de una docena de transfusiones de sangre. Una situación crítica por la que se llegó a temer por su vida.

Después, pasó cuatro días ingresada en la UCI, pero por fortuna se recuperó y la familia pudo disfrutar de su final feliz. Tan feliz que, a lo mejor, ni siquiera es un final. Recientemente, Campello ha hecho sonar los rumores de reconciliación después de que confesara que no cierra la puerta “a nada” en el futuro.

“No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer. La vida cambia y te sorprende cada día. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar. Nos queremos mucho, nos respetamos y lo más importante son nuestros cuatro hijos”, comentó en sus redes sociales después de que sus seguidores se fijaran en que de una de las paredes de su casa sigue colgando una fotografía de ella y Morata besándose ante la Torre Eiffel.