Ana Obregón pide perdón a sus padres con una desgarradora carta enviada al cielo

El dolor que ha arrastrado Ana Obregón en estos años ha sido demasiado profundo como para digerirlo de una forma sana. La actriz ha tenido que despedirse de su hijo, Aless Lequio, que falleció víctima de un cáncer en plena pandemia del coronavirus. Un año más tarde sufrió el duro golpe de la pérdida de su madre, con la que estaba muy unida, para un año después le llegase el turno de afrontar un nuevo duelo, ahora por su padre, por el que sentía devoción. Tres dolorosos reveses que la vida le ha propinado en un trágico periodo de dos años en los que no ha podido gestionar bien sus propias emociones. Y ahora siente cierta culpa. Es por ello que ha querido escribir una carta abierta a través de sus redes sociales mandada al cielo para pedir perdón a sus padres por no haber estado a la altura de las circunstancias.

“Mamá y papá, hoy he soñado con vosotros. Estabais así de guapos y jóvenes como en esta foto. Si supierais lo agradecida que estoy por todo el amor que me disteis, amor que intenté corresponder toda mi vida”, comienza a escribir Ana Obregón una misiva que le ayuda a liberarse de parte del dolor que ha experimentado este tiempo y no ha podido digerir. “Fuisteis mi norte y mis raíces. Adorabais a vuestro nieto Aless, al que sé que cuidáis con amor allá donde estéis”, continuaba la actriz, que siente que no les ha llorado lo suficiente este tiempo en el que se ha centrado en superar el duelo por la muerte de su único hijo.

“No os lloré lo que merecíais, perdonadme, pero es que en dos años me quedé huérfana de padres e hijo”, trata de reconciliarse con sus adentros la presentadora. Es por eso que lanza una promesa que tiene firme intención de cumplir para honrar su memoria: “A Anita le contaré cada día cómo eran de maravillosos sus bisabuelos, os lo prometo. No os vayáis muy lejos, por favor, os necesito cerca como os siento cada segundo en mi corazón. Os dedicaré vuestra canción favortia de Frank Sinatra, la que tantas veces bailasteis”, promete.

Ana Obregón junto a sus padres y su hijo Aless Instagram

Además, Ana Obregón ha querido aprovechar esta oportunidad para tratar de que sus seguidores sean conscientes de lo que tienen y lo frágil que puede ser la felicidad. Desea que sepan sacar el mayor provecho al momento presente para disfrutarlo con los seres queridos, pues uno no sabe nunca cuándo tendrá que decirles adiós: “A los privilegiados que aún tenéis vuestros padres, hay llamadas sagradas que siempre tenéis que responder: las de Papá y Mamá. No sabéis cuánto se echan de menos…”, se despide la actriz, aún rota de dolor por las pérdidas de sus padres y de su hijo, pero con la firme intención de que su legado continúe ahora en su nieta, la pequeña Anita.