Ana Rosa reacciona a la boda más castiza del año: “El chotis no es lo suyo”

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los eventos del año. La boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo no ha pasado desapercibida y se ha llegado a comentar hasta este lunes en “TardeAR”. Con una clara estética castiza los tertulianos se han mostrado encantados sobre las imágenes que se han compartido y cómo ha tenido lugar esta esperada celebración en la finca de El Canto de la Cruz, propiedad de la abuela de la novia.

No hay duda de que una de las cosas más comentadas y viralizadas de este enlace ha sido el primer baile entre el marido y la mujer. En lugar del tradicional vals, la pareja optó por ensayar las semanas de antes un chotis de apertura, rindiendo de esta manera un sentido homenaje a Madrid. Durante estos días el divertido vídeo del alcalde de la capital ha sido muy comentado, incluso por Ana Rosa Quintana: “El chotis no es lo suyo, pero me parece que es un detalle que el alcalde de Madrid abra el baile con un chotis”, señalaba. Quien no ha estado de acuerdo con los comentarios del resto de tertulianos, que acusaban a Almeida de arrítmico, ha sido Vicky Martín Berrocal: “¡Qué mal baila, qué mal baila...! Pues a mí me ha parecido tan bonito, es que da igual cómo baile. Se estaban mirando felices”, comentaba sobre el vídeo en el que salía el político de rodillas mientras su mujer bailaba a su alrededor para terminar su danza fundiéndose en un sentido abrazo. Además, la diseñadora se mantenía firme: “¡Cada uno en su boda hace lo que le da la gana!”. De hecho, Vicky Martín Berrocal dejó su sello distintivo en el evento al ser la que firmó el vestido que lució la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Este no ha sido el único momento curioso en el enlace de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, pues las mesas también estaban marcadas cómo lugares icónicos de la ciudad de Madrid. La que ha sido denominada como “la boda del año” y que ha contado entre sus asistentes con grandes personajes de la jet set española, así como políticos muy cercanos a Almeida. En la celebración tras la ceremonia se dejaron ver buena parte de la Familia Real, como Don Juan Carlos I; la Infanta Cristina en compañía de su hijo mayor Juan Valentín; la infanta Elena junto a sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar; y por último a la Reina Sofía que se incorporó directamente al convite.