Anabel Pantoja, pletórica, revoluciona las redes con su reacción al nacimiento del segundo hijo de Isa Pantoja: "¡Llegó mi sobrino!"

Anabel Pantoja ha vuelto a captar toda la atención en redes sociales, esta vez por una razón profundamente emotiva: la llegada al mundo de Cairo, el segundo hijo de su prima Isa Pantoja y el primero junto a Asraf Beno.

Este domingo, Isa anunció el nacimiento de su pequeño a través de una tierna publicación en redes. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo✨ Acabas de llegar y ya te queremos con locura", escribía junto a unas fotografías en las que se la veía radiante con Asraf y su bebé. Con ese estilo cálido que la caracteriza, Isa también dedicó unas palabras a su hijo mayor, Alejandro, destacando la unión creciente de su familia.

Universo Pantoja

Pero si hubo un comentario que desató una ola de reacciones, fue el de Anabel Pantoja: "¡Por fin, llegó mi sobrino! 😍 Eres una campeona ¡FELICIDADES!". En apenas minutos, sus palabras se convirtieron en tendencia, y no solo por la emoción que transmitía, sino por el pequeño (y ya clásico) debate que generó en los comentarios: ¿puede llamarse "sobrino" al hijo de una prima? Técnicamente, es un "sobrino segundo", pero en el universo Pantoja, los vínculos sentimentales pesan más que la nomenclatura genealógica.

La creadora de contenido no ha querido robar protagonismo en este momento tan especial y, fiel a su estilo relajado, ha compartido solo una estampa de su tarde familiar en la playa con su hija Alma, dejando claro que su felicidad por la llegada de Cairo no necesita más filtros ni stories.

El alumbramiento también ha generado una cascada de felicitaciones por parte de rostros conocidos: María Patiño, Alejandra Prat, Alba Carrillo y Omar Sánchez, entre otros, han llenado de cariño la publicación de Isa. Sin embargo, las ausencias más notables han sido las de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, marcando la persistente fractura familiar. Isa, firme, ha expresado públicamente que no busca ya una reconciliación con su madre: "Ahora soy yo la que no quiere tener relación con ella porque no me hace bien".

Mientras tanto, en medio de silencios y tensiones familiares, Anabel brilla como el nexo emocional que une a esta generación Pantoja, celebrando la vida con autenticidad, pasión y mucha verdad.