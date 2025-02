Beatriz Trapote, ingresada en el hospital tras complicarse su situación: “No podía respirar”

Beatriz Trapote ha preocupado, y mucho, a sus seguidores al mostrar el revés de salud que ha sufrido y que le ha llevado a necesitar ayuda médica. Acostumbrada a narrar los detalles de su rutina ante sus fans en redes sociales, en esta ocasión la mujer de Víctor Janeiro ha detallado que ha sufrido graves problemas de respiración que le llevaron de urgencias a un hospital. Necesitó un aporte de oxigeno externo, pues presenta una complicación añadida: el asma. Esta afección provoca que cualquier resfriado se le agrave y le resulte muy difícil la tarea de respirar. Pero la preocupación es mayor cuando es diagnosticada con una gripe tan grave como la que ha pillado esta semana, que ha puesto su vida en peligro, como así ella misma ha contado: “La flema se me complicó y no podía respirar”, explica el motivo por el que en la noche del lunes tuvo que acudir al hospital.

Beatriz Trapote en un vídeo de sus stories Instagram

Después de una leve mejoría tras recibir ayuda profesional en el centro médico, la periodista ha alertado una vez más a sus seguidores, al experimentar una complicación en su cuadro clínico que le hizo regresar de nuevo al hospital: “Otra vez he tenido que abrirme los bronquios. La flema no me ha dejado pegar ojo en toda la noche”, confiesa junto a una imagen en la que aparece con la mascarilla de oxígeno que le permite respirar mejor, tras una noche en la que lo ha pasado muy mal. Ahora, tras la ayuda, reconoce estar mejor, aunque teme que vaya a estar arrastrando esta situación durante un tiempo, de ahí que ya fije su objetivo en la llegada de la primavera, deseando el fin del frío invierno.

“Estoy bastante mejor, pero menuda noche. Esto es increíble, cuando parece que estás remontando, vuelve la fiebre y el malestar”, se quejaba Beatriz Trapote del vaivén que está suponiendo su recuperación de la fuerte gripe que le ha tomado el pecho, castigando sus bronquios. Tener dificultades para respirar es angustioso, lo que se ve agravado por su asma, de ahí que no dude ni un segundo en correr al hospital en busca de ayuda profesional para evitar males mayores. Una preocupación que comparte a través de sus redes sociales, propagándola y haciendo que todos se interesen por su estado: “Pues así estoy, mascarilla para allá, mascarilla para acá, sobre todo por el frío que hay fuera. Ayer me hice el test y la línea era como muy suave. Ya no es tanto el tema de la gripe como lo que ha afectado a las personas que somos asmáticas: te machaca vivo. Que noche más mala, no os lo podéis imaginar. ¡Malísima!”, relataba a sus fans.

Story de Beatriz Trapote Instagram

“He sudado mucho y me puso un edredón fino y muy apetecible”, describe la cuñada de Jesulín de Ubrique que, sin embargo, ha pasado “toda la noche sin dormir, venga a toser y toser y con mucha flema”. Con ello, “a las 7 de la mañana he avisado a mi padre para que me llevara al hospital, porque yo ya no tenía ni fuerzas. Víctor tenía que llevar a los niños al cole. Es que cuando estás mala y ves a los críos, es que no me da la vida (…) Esta mañana he llegado a urgencias y estaba cogida, muy cogida del pecho. No podía ni hablar del ahogo que tenía por las flemas. Me han tenido que poner el nebulizador con oxígeno en el hospital, te ponen corticoide en vena y entonces he mejorado muchísimo y he visto la luz. Ya por lo menos me puedo plantear el día mejor. Tranquila, en casa, pero bien. Es que cuando una está mala y encima esa desazón, toda la noche con la piel, las manos, los pies y las piernas… esa febrícula que te hace estar como rara. Así estamos”, se quejaba Beatriz Trapote de la mala noche que ha pasado, a la vez que detallaba que por fin ha encontrado mejoría, antes de disponerse a encerrarse en casa a ver si mejora y logra conciliar el sueño: “Estoy muy cansada, esto te deja el cuerpo… ahora me tengo que hacer análisis y comer bien, paseítos pequeños y poco a poco. La salud es fundamental. La salud es lo primero”. El próximo viernes vuelve al médico a una revisión.