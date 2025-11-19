Belén Écija preocupa con un mensaje desde el hospital: "Solo queda ir para arriba"

Belén Écija ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud tras publicar un preocupante mensaje en Instagram desde el hospital. La hija de Belén Rueda ha compartido una fotografía en el que aparece con una vía puesta en la mano, mientras sujeta el libro de "La metafísica de los cubos" de Amélie Nothomb, la lectura que ha amenizado su estancia en el hospital.

La actriz recibe el alta

"Me dan el alta ya y solo puedo decir viva la anestesia general y maldito momento en el que despiertas y se ha ido sin más. Te ha abandonado y no hay calmante que lo sustituya. Pero bueno, de aquí solo queda ir para arriba", ha desvelado Belén Écija en redes tras haber pasado por quirófano. De momento, se desconoce el motivo por el que ha tenido que ser intervenida, aunque ya se encuentra en casa recuperándose de su último revés de salud.

Belén Rueda y Belén Écija Gtres

Al llegar a su hogar, la actriz ha sido sorprendida con un bonito ramo de flores y unos bombones. "Belenchi, esperamos que te mejores lo más pronto posible :) Te enviamos todo nuestro cariño y amor para que esto pase súper rápido y te tengamos con toda tu energía y sonrisa infinita con nosotros", se puede leer en la nota que acompañaba el regalo. Emocionada por este detalle, la hija de Belén Rueda ha preguntado en Instagram quién hay detrás de este bonito gesto sin remitente. "¿Quién de vosotros ha sido? Porque habéis decidido jugar a la intriga, pero he muerto de amor con esto", ha expresado la joven.

La boda de Belén Écija, uno de los grandes enlaces de 2025

La boda de Belén Écija y Jaime Sánchez ha sido una de las grandes bodas de este año. La pareja dio el "sí, quiero" el 14 de junio en la iglesia de San Climent, en el municipio de Mahón (Menorca), ante 300 invitados. Entre los asistentes, Tomas Páramo y Marúa G. de Jaime, Dafne Fernández, Francis Lorenzo y Josefa Martínez, Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, Juanma Iturriaga, Marina Baeza y Ana Jara Martínez, entre otros tantos vips.