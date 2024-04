Belén Esteban se sincera: "Mi marido y yo estuvimos a punto de casarnos en Las Vegas"

Fuera del foco mediático, Belén Esteban ha cambiado muchos aspectos de su vida, como ha desvelado en su entrevista más sincera a la revista "Semana". En su charla con el medio, que adelanta su publicación por ser mañana miércoles 1 de mayo, Fiesta Nacional, se ha sincerado y ha revelado por qué le da perece casarse con su marido por la iglesia. La pareja se dio el "sí, quiero", el 22 de junio de 2019 en la finca La Vega del Henares, ante más de 260 personas. Sellaban así seis años de relación. Ahora, tras una década juntos, Belén y Miguel estarían planeando dar el paso de casarse por la iglesia. "Cuando estuvimos de viaje de bodas en Las Vegas estuvimos a punto de casarnos", ha confesado.

Miguel Marcos ha sido el gran apoyo de la colaboradora de televisión desde la cancelación de "Sálvame", quien no ha dejado de trabajar en la gestión de su negocio de gazpacho, salmorejo y cremas de verduras. "Somos una familia de tres. Tenemos más familia, claro, pero nuestro núcleo es de tres. Tengo un marido que es muy bueno", destaca.

Además, Esteban ha asegurado que "la palabra 'acabada' no va conmigo", como mensaje para todos aquellos que lo pudieran pensar. "Nunca he dudado de mí misma. Me he reiniciado en este tiempo".

Mucho más delgada

"Me han encontrado una bacteria en el estómago, un caso muy común que puede causar una inflamación en el estómago. La descubrieron en un reconocimiento médico y lo han pillado a tiempo. He adelgazado casi siete kilos y me gustaría perder tres más para quedarme en los sesenta y dos. La bacteria está controlada… y me voy a quedar hecha un pibón", reconocía hace unos días sobre su notable pérdida de peso.